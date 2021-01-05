Рижская дума проинформировала о сделанном после взрыва в доме в Агенскалнсе

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На заседании была предоставлена информация о возможности для жильцов дома получить жилье или пособие на ремонт жилья.

Как сообщалось, в ночь на 31 декабря после взрыва в трехэтажном жилом доме на улице Мелнсила, 2, возник пожар. В результате взрыва пострадали шесть человек, один погиб.

Галерея: Здание в Агенскалнсе после взрыва

Как ранее сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, жильцы не смогут вернуться в пострадавший от взрыва дом, так как треть здания обрушилась. По мнению экспертов, дом нужно законсервировать или снести.