Новая информация по взрыву в жилом доме в Агенскалнсе

Всех жителей, оставшихся ночью без крова, доставили к родным и близким, выяснила LETA в Рижской муниципальной полиции.

По информации полиции, все люди, оставшиеся без крова после взрыва на улице Мелнсила, отказались от возможности проживания в гостиницах, предложенных самоуправлением, поэтому их отвезли к родственникам и знакомым.

Однако в полиции подчеркивают, что в случае необходимости всем будут доступны гостиницы. Чтобы получить такую возможность, надо позвонить по номеру 110. Размещение в гостинице также будет доступно для тех, кто в настоящее время находится в больнице, после выписки из лечебного учреждения.

Стакис также подтвердил, что пострадавшие от взрыва жители дома отказались от гостиницы и отправились к родным и знакомым. Трое пострадавших доставлены в больницу, пятеро остались без крова. Все отказались от гостиницы - двое поехали к знакомым самостоятельно, троих к знакомым отвезла Рижская муниципальная полиция.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам погибшего в результате взрыва на улице Мелнсила, 2", - добавил Стакис.

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения. На мечте ЧС движение транспорта перекрыто, движение общественного транспорта изменено.

По предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом, но точные обстоятельства инцидента выяснит Государственная полиция. Возбуждено уголовное дело по главе XIII Уголовного закона "Преступные деяния в отношении здоровья лица".