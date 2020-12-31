Новая информация по взрыву в жилом доме в Агенскалнсе

Жилой дом в Агенскалнсе, пострадавший от взрыва, осмотрят представители Строительного управления Риги, чья экспертиза необходима для принятия решения о дальнейшей эксплуатации здания, сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис (AP/P). Изначально прозвучало, что дом принадлежит самоуправлению, однако теперь стало известно, что самоуправлению принадлежала только одна из 12 квартир в доме.
Всех жителей, оставшихся ночью без крова, доставили к родным и близким, выяснила LETA в Рижской муниципальной полиции.
По информации полиции, все люди, оставшиеся без крова после взрыва на улице Мелнсила, отказались от возможности проживания в гостиницах, предложенных самоуправлением, поэтому их отвезли к родственникам и знакомым.
Однако в полиции подчеркивают, что в случае необходимости всем будут доступны гостиницы. Чтобы получить такую возможность, надо позвонить по номеру 110. Размещение в гостинице также будет доступно для тех, кто в настоящее время находится в больнице, после выписки из лечебного учреждения.
Стакис также подтвердил, что пострадавшие от взрыва жители дома отказались от гостиницы и отправились к родным и знакомым. Трое пострадавших доставлены в больницу, пятеро остались без крова. Все отказались от гостиницы - двое поехали к знакомым самостоятельно, троих к знакомым отвезла Рижская муниципальная полиция.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам погибшего в результате взрыва на улице Мелнсила, 2", - добавил Стакис.
Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения. На мечте ЧС движение транспорта перекрыто, движение общественного транспорта изменено.
По предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом, но точные обстоятельства инцидента выяснит Государственная полиция. Возбуждено уголовное дело по главе XIII Уголовного закона "Преступные деяния в отношении здоровья лица".
Галерея: Взрыв в Агенскалнсе