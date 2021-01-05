Расследование: в Латвии вакцинация проходит так же активно, как в других странах?

Социальные сети и некоторые политические партии были возмущены новостью о том, что за первую неделю (28 декабря - 3 января) 2234 человека были вакцинированы против Covid-19. Это врачи десяти крупнейших больниц, которые занимаются пациентами, инфицированными Covid-19.

В пресс-релизе, опубликованном Министерством здравоохранения (Минздрав), Свен Хенкузенс, директор Государственного агентства по лекарственным средствам (ZVA), заявляет, что вакцинация проходит по плану.

"Существенных задержек не было, прошедшая неделя доказывает, что мы хорошо подготовились. Известно, что в Эстонии, например, был достигнут такой же прогресс в первые дни вакцинации".

Эстония (население 1,3 миллиона человек)

Re:Check проверил и пришел к выводу, что в Эстонии вакцинировано больше людей относительно общего количества населения. Население Латвии составляет 1,9 миллиона человек, и за первую неделю вакцины получили 2243 человека, или около 0,1% населения страны. В Эстонии вакцинировано 2535 человек, или около 0,2% от всего населения.

ZVA пояснил Re:Check, что в обеих странах менее 1% населения было вакцинировано в первые дни, а разница составляет около 0,07%. Там также заявляют: "Вакцинация была запущена одновременно с большинством стран ЕС, к примеру

В настоящее время в Нидерландах вакцинация вообще не началась, ее планируется начать только 8 января, а во Франции пока вакцинировано менее 500 человек". 3

ZVA прав относительно Нидерландов и Франции, однако есть ряд стран, где вакцинация началась намного быстрее.

Литва (2,7 миллиона)

Литва смогла сделать значительно больше прививок в первую неделю после получения вакцин. За первую поставку Литва получила 9750 доз вакцины, и столько же врачей были вакцинированы к 3 января, сообщили Re:Check в министерстве здравоохранения Литвы. Это 0,4% населения страны.

Только в первый день было вакцинировано 2270 человек, или больше, чем в Латвии за неделю. 3

Вакцинация проводилась на 26 участках.

Польша (38 миллионов)

В полдень 4 января Польша сообщила о 50 тысячах вакцинированных человек. Количество вакцинированных в полдень во вторник, 5 января, уже составило 92 тысячи человек.

Германия (82 миллиона)

Германия не прекращала вакцинацию на выходных. За первую неделю вакцинированы неполные 266 тысяч человек (чуть более 0,3% населения). Германия по-прежнему является лидером ЕС в плане количества.

Италия (60,4 миллиона)

В Италии к 3 января были вакцинированы 118 тысяч человек, а днем во вторник, 5 января, ​​количество вакцинированных уже достигло 180 тысяч. Италия занимает второе место по количеству вакцинированных после Германии.

Дания (5,8 миллиона)

Дания - одна из стран с наибольшим количеством вакцинаций на сегодняшний день, неполные 47 000 человек или 0,8% населения. Вакцинация там проводилась также по выходным. Дания также объявила о более длительном интервале до шести недель между первой и второй дозами вакцины Pfizer / BioNTech вместо трех недель, рекомендованных производителем.

Финляндия (5,5 миллиона)

Данные Финского института здравоохранения и социального обеспечения показывают, что к 3 января были вакцинированы 3504 человека. Врачи также первыми проходят вакцинацию в Финляндии.

Норвегия (5,4 миллиона)

Норвегия, страна, не входящая в ЕС, получила первую партию вакцин в канун Рождества и к 3 января смогла вакцинировать 2200 человек. В Норвегии СМИ тоже обвиняют правительство в медленной вакцинации, но правительство оправдывает это длинными выходными.

Бельгия (11,5 миллионов)

Тестирование вакцинации было проведено в первую неделю, 700 человек получили вакцины в семи домах престарелых. Сообщается, что в них было вакцинировано 85% жителей, остальные либо отказались от вакцинации, либо их здоровье не позволяет это сделать. Официальное начало вакцинации - 5 января.

Франция (67 миллионов)

К 1 января во Франции были вакцинированы 516 человек. Министр здравоохранения пообещал, что на этой неделе вакцинация будет проходить намного быстрее. Ответственные учреждения подверглись резкой критике за медленное начало вакцинации.

Обещают впредь вакцинировать быстрее

Следует отметить, что министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции во вторник, 5 января, косвенно признала, что отказ от вакцинации в праздничные дни было неправильным решением, но "это исправлено".

"Отступлений больше не будет, вакцинация будет проводиться и по выходным", 3

- сказала Винькеле. Она также выразила мнение, что Латвию не следует сравнивать с богатыми странами, к примеру - по загруженности больничного персонала в Германии и Латвии. Ранее сообщалось, что обороты вакцинирования планируется увеличить до 50 тысяч человек в неделю.