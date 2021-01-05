Национальное объединение поддерживает решение о выражении недоверия Винькеле

Он подчеркнул, что среди членов Национального объединения действия Винькеле во время кризиса Covid-19 оцениваются противоречиво, и ряд депутатов об этом заявляли публично. Дзинтарс добавил, что премьер может лучше других оценить, как работает правительственная команда.

"Создается впечатление, что премьер-министр свой выбор сделал, и он не изменится. Национальное объединение поддерживает решение Кариньша, уважает его права как главы правительства", - сказал Дзинтарс.

Он подчеркнул, что

объединению партий "Для развития/За!" необходимо как можно скорее назначить нового министра, способного улучшить ситуацию с Covid-19.

"Осознавая, что это очень сложный момент для коалиции, мы призываем партнеров быть едиными и не допустить того, чтобы в кризисной ситуации государство осталось без правительства", - сказал Дзинтарс, напомнив, что опасения по поводу стабильности правительства существовали еще с момента его формирования, учитывая большое количество представленных партий.