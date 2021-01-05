Вт, 5.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Национальное объединение поддерживает решение о выражении недоверия Винькеле

Райвис Дзинтарс

ФОТО: LETA

Национальное объединение поддерживает решение премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") об отставке министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), сообщил агентству LЕТА лидер объединения Райвис Дзинтарс.

Он подчеркнул, что среди членов Национального объединения действия Винькеле во время кризиса Covid-19 оцениваются противоречиво, и ряд депутатов об этом заявляли публично. Дзинтарс добавил, что премьер может лучше других оценить, как работает правительственная команда.

"Создается впечатление, что премьер-министр свой выбор сделал, и он не изменится. Национальное объединение поддерживает решение Кариньша, уважает его права как главы правительства", - сказал Дзинтарс.

Он подчеркнул, что

объединению партий "Для развития/За!" необходимо как можно скорее назначить нового министра, способного улучшить ситуацию с Covid-19.

"Осознавая, что это очень сложный момент для коалиции, мы призываем партнеров быть едиными и не допустить того, чтобы в кризисной ситуации государство осталось без правительства", - сказал Дзинтарс, напомнив, что опасения по поводу стабильности правительства существовали еще с момента его формирования, учитывая большое количество представленных партий.

"И сейчас есть опасения, но я хотел бы полагаться на здравый смысл партнеров", - сказал Дзинтарс, отметив, что в настоящее время не стоит перераспределять портфели министров между партиями, поскольку это фактически означало бы формирование нового правительства.

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