Более трети новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, в одном из краев выросла заболеваемость

Вчера, 4 января, в Риге было зарегистрировано 286 новых инфицированных, в Мадонском крае - 46, в Даугавпилсе - 60, в Резекне - 28, в Юрмале и Даугавпилсском крае - по 21, в Елгаве и Резекненском крае - по 18, в Кекавском районе - 16 новых зараженных Covid-19.

Наибольшее количество зараженных за последние две недели было в Риге - 3613, Даугавпилсе - 958, Резекне - 433, Елгаве - 369, Екабпилсе - 312, Талсинском крае - 266 и Лиепае - 258.

По расчетам агентства LЕТА, кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения в Латвии составляет 608,2.

В 36 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен минимум на 50%.