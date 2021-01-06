Непостижимая и удивительная природа Латвии. Практически на каждом шагу можно столкнуться с чем-то удивительным, нужно просто остановиться и осмотреться. Видеоэнтузиаст Иво Марк Розенбаум после повседневной рутины всегда пытается "приложиться к груди природы", создавая захватывающие видеоролики с высоты птичьего полета.

Во время разговора с порталом Apollo.lv Иво рассказал, что активно занимается увековечиванием природных достопримечательностей последние четыре, пять лет, но первые попытки запечатлеть прекрасные моменты были уже 10 лет назад.

Иво старается проводить свободное время со своей второй половинкой и друзьями на свежем воздухе, поэтому созданные им оригинальные видеоролики, в первую очередь были сделаны для него самого: "Видео гораздо интереснее смотреть, чем изучать фотографии. Видео передает настоящие ощущения".

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Чтобы снимать свои приключения, Иво приобрел спортивную камеру Sony, при помощи которой он снимает велосипедные прогулки, походы, заплывы на лодке и путешествия.

Отвечая на вопрос, освоил ли Иво профессиональную съемку и редактирование видео, он отметил, что "он полностью всему научился через видео на Youtube". Тем не менее, видеоэнтузиаст недавно выиграл конкурс, организованный известным в Латвии производителем планеров Рейнисом Вилнисом Балтинсем.

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