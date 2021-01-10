Вс, 10.01.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В США на продажу выставлен необычный дом с заброшенной тюрьмой в подвале

ФОТО: realtor.com

В американском штате Вермонт на продажу выставлен довольно уютный дом - визуально это совершенно невыдающееся здание с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами и большим двором. Однако в его подвале находится что-то совсем нехарактерное для жилых домов - заброшенные тюремные камеры.

Своеобразный домик находится в небольшом городке Гилдохе, в Вермонте. Площадь двухэтажного дома составляет более 200 квадратных метров, он состоит из четырех спален, небольшой кухни с пристроенной кладовой, жилой комнаты, домашнего офиса, прачечной и террасы.

ФОТО: realtor.com

ФОТО: realtor.com

Здание находится в довольно плохом состоянии - на портале объявлений Realtor сообщается, что новым владельцам придется взяться за тщательное восстановление дома, построенного в 1878 году.

ФОТО: realtor.com

ФОТО: realtor.com

Весьма необычная деталь дома - заброшенные тюремные камеры в подвале. Здесь в свое время находилась временная тюрьма городка - в частности, здание принадлежало стражу порядка, который в подвале своего дома на время размещал заключенных, пока они ожидали окончательного решения суда и направления в другое место заключения или же иного наказания. Частная тюрьма действовала до 1969 года, пишет CNN.

ФОТО: realtor.com

ФОТО: realtor.com

В данный момент цена дома составляет 149 000 долларов.

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