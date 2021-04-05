Дизайн интерьера уже издревле был чрезвычайно фундаментальным инструментом, позволяющим проецировать свой вкус, личность и увлечения на наши квартиры. Однако еще относительно недавно условия в большей мере ставили людей в рамки в плане не только политических взглядов, но и дизайна интерьера.

После Второй мировой войны началось быстрое развитие дизайна интерьера на Западе - появился модернизм и минимализм, возник спрос на журналы дизайна, каталоги и иконическую дизайнерскую мебель. Однако немного другой картина была в Советском Союзе. Здесь вид на западное развитие дизайна закрывал железный занавес и посмотреть за него даже ради дизайна было табу. Это вызывает вопросы - как в оккупированных СССР странах создавалось понимание о дизайне интерьера? Ощущались ли в нем хоть слабые отблески западного дизайна?