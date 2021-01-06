В Риге светофор оснастили первым в столице детектором скорости

Детектор скорости установлен для безопасности движения на участке улицы, где находится учебное заведение. Кроме того, данная улица является извилистой, а рядом расположен сектор частных домов.

Система срабатывает в том случае, если к пешеходному переходу приближается автомобиль, который движется с превышенной скоростью - в этот момент загорается красный сигнал светофора.