Ср, 6.01.2021
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Илзе Винькеле о требовании своей отставки
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В Риге светофор оснастили первым в столице детектором скорости

Светофор

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

В Риге, на улице Яунциема гатве на регулируемом пешеходном переходе светофор оснастили первым в столице детектором скорости, информирует Департаменте сообщения Рижской думы.

Детектор скорости установлен для безопасности движения на участке улицы, где находится учебное заведение. Кроме того, данная улица является извилистой, а рядом расположен сектор частных домов.

Система срабатывает в том случае, если к пешеходному переходу приближается автомобиль, который движется с превышенной скоростью - в этот момент загорается красный сигнал светофора.

Для водителей также установлены предупреждающие знаки.

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