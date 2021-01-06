Фото, видео ⟩ Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: погибли четыре человека, 52 арестованы

Перед этим демонстранты вступили в противостояние с американской полицией, оцепившей Капитолий - протестующих пытались разогнать слезоточивым газом.

Из-за действий протестующих члены сената и палаты представителей остановили свою работу. Сообщается, что вице-президент США Майк Пенс, который участвовал в заседании, был эвакуирован из здания Конгресса.

Галерея: Поддерживающие Трампа пытаются попасть в здание Капитолия

Вскоре демонстрантам удалось прорваться в опустевший зал заседаний сената.

Из-за беспорядков мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа - он будет действовать с 18:00 среды, 6 января до шести утра 7 января. 3

До начала заседания Конгресса на "Марше за спасение Америки" перед митингующими выступил действующий президент Дональд Трамп. Он заявил: "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение".

Видео: демонстранты в Капитолии

После того, как протестующие ворвались в Капитолий, Трамп в Twitter призвал их вести себя мирно и не противодействовать полиции.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Telegram-канал "Говорит Москва" сообщает, что полиция, охраняющая Капитолий, с оружием в руках приказывает демонстрантам покинуть здание Конгресса.

Как минимум, один из сторонников Дональда Трампа получил огнестрельное ранение - это девушка, ее увезли в больницу. 3

Как сообщает The Guardian, раненая девушка находилась в критическом состоянии, после чего скончалась.

Видео: пострадавшая девушка в Капитолии

Конгрессменов эвакуирували. Им раздали маски.

К Конгрессу отправлены военнослужащие и бойцы Национальной гвардии.

Один из протестующих в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

A supporter of President Trump sits inside Speaker Pelosi's office. pic.twitter.com/xyhj0Lziro — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

CNN сообщает о нескольких пострадавших полицейских. Как минимум один из них госпитализирован.

Видео: демонстранты в Капитолии

NYT сообщает: в штаб-квартире Национального комитета Республиканской партии в Вашингтоне нашли и обезвредили самодельную взрывчатку. Также эвакуировали штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии - там был обнаружен подозрительный предмет.

Избранный президент США Джо Байден выступает по телевидению с обращением

Он призывает Трампа выступить по телевидению и потребовать у своих сторонников прекратить "осаду" Капитолия.

Выступление Трампа: он призывает сторонников разойтись по домам для восстановления мира, закона и порядка. "Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой с миром".

Twitter запретил ставить "лайки" и ретвитить обращение Трампа по причине "риска насилия".

Спецназ Федерального бюро расследований (ФБР) в Капитолии