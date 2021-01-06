Чт, 7.01.2021
Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение Дональд Трамп незадолго до того, как его сторонники ворвались в Капитолий
Дональд Трамп незадолго до того, как его сторонники ворвались в Капитолий
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Фото, видео ⟩ Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: погибли четыре человека, 52 арестованы

Взрыв полицейского боеприпаса у Капитолия

ФОТО: SCANPIX

Участники акции протеста "Марш за спасение Америки" в Вашингтоне, поддерживающие Дональда Трампа, ворвались днем в среду, 6 января, в здание Капитолия, где Конгресс США утверждает итоги выборов президента, сообщает "Медуза".

Перед этим демонстранты вступили в противостояние с американской полицией, оцепившей Капитолий - протестующих пытались разогнать слезоточивым газом.

Из-за действий протестующих члены сената и палаты представителей остановили свою работу. Сообщается, что вице-президент США Майк Пенс, который участвовал в заседании, был эвакуирован из здания Конгресса.

Галерея: Поддерживающие Трампа пытаются попасть в здание Капитолия

Вскоре демонстрантам удалось прорваться в опустевший зал заседаний сената.

Из-за беспорядков мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа - он будет действовать с 18:00 среды, 6 января до шести утра 7 января.

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До начала заседания Конгресса на "Марше за спасение Америки" перед митингующими выступил действующий президент Дональд Трамп. Он заявил: "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение".

Видео: демонстранты в Капитолии

После того, как протестующие ворвались в Капитолий, Трамп в Twitter призвал их вести себя мирно и не противодействовать полиции.

Telegram-канал "Говорит Москва" сообщает, что полиция, охраняющая Капитолий, с оружием в руках приказывает демонстрантам покинуть здание Конгресса.

Как минимум, один из сторонников Дональда Трампа получил огнестрельное ранение - это девушка, ее увезли в больницу.

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Как сообщает The Guardian, раненая девушка находилась в критическом состоянии, после чего скончалась.

Видео: пострадавшая девушка в Капитолии

Конгрессменов эвакуирували. Им раздали маски.

К Конгрессу отправлены военнослужащие и бойцы Национальной гвардии.

Один из протестующих в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

CNN сообщает о нескольких пострадавших полицейских. Как минимум один из них госпитализирован.

Видео: демонстранты в Капитолии

NYT сообщает: в штаб-квартире Национального комитета Республиканской партии в Вашингтоне нашли и обезвредили самодельную взрывчатку. Также эвакуировали штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии - там был обнаружен подозрительный предмет.

Избранный президент США Джо Байден выступает по телевидению с обращением

Он призывает Трампа выступить по телевидению и потребовать у своих сторонников прекратить "осаду" Капитолия.

Выступление Трампа: он призывает сторонников разойтись по домам для восстановления мира, закона и порядка. "Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой с миром".

Twitter запретил ставить "лайки" и ретвитить обращение Трампа по причине "риска насилия".

Спецназ Федерального бюро расследований (ФБР) в Капитолии

CNN: Еще одно самодельное взрывное устройство было найдено и уничтожено в здании Капитолия - первое было найдено в штаб-квартире Республиканской партии недалеко от Капитолия.

Озабоченность событиями в Вашингтоне выразили президент Европарламента, генсек НАТО, премьер-министры Великобритании, Испании, Канады и Норвегии, а также власти Турции.

Как передает корреспондент The Telegraph, многие сторонники Трампа прислушались к его призыву разойтись по домам, однако у здания Капитолии остаются тысячи человек. Тем временем до начала комендантского часа в столице США осталось чуть больше часа.

Глава полиции Вашингтона рассказал, что протестующие использовали  против полицейских "химические раздражатели",чтобы пройти в Капитолий. Однако, в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как полицейские добровольно пропускают людей за заграждения. 

Сторонники Трампа у здания Капитолия нападали на журналистов, называли их "врагами нации", разбивали технику.

CNN сообщает, что высокопоставленных членов Конгресса США эвакуировали на военную базу Форт Макнейр, которая находится в Вашингтоне. 

Примерно в 00:35 по латвийскому времени сотрудник конгресса США заявил, что безопасность в здании Капитолия была восстановлена.

NBC: Женщина, которая была ранена из огнестрельного оружия при захвате Капитолия, скончалась.

Из Facebook было удалено видео с обращением Трампа к своим сторонникам - оно "не снижает, а способствует риску насилия", сообщает "Медуза".

В 00:50 по латвийскому времени появилась информация, что полиция оттеснила демонстрантов от здания Капитолия с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат.

В штате Виргиния, который граничит с Вашингтоном, объявлена чрезвычайная ситуация. На территории штата расположены несколько пригородов Вашингтона, в числе которых - Арлингтон, где находится Пентагон.

Видео: сторонники Трампа в Капитолии

Людей, находящихся у здания Капитолия, предупредили, что их арестуют, если они не будут соблюдать комендантский час.

CNN со ссылкой на свои источники: 24-летний мужчина упал с 10-метровой высоты, пытаясь забраться на строительные леса с западной стороны Капитолия. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Джордж Буш-младший, бывший президент США: "Так результаты выборов оспаривают в какой-нибудь банановой республике, а не в нашей демократической стране".

Сторонники Трампа покинули территорию у здания Капитолия. Туда уже прибыли сотрудники национальной гвардии США. В столице США Вашингтоне начался комендантский час.

К утру четверга по латвийскому времени стало известно, что в ходе беспорядков погибли четыре человека, 52 человека были задержаны. 

Из 52 арестов 26 произошли в Капитолии. 47 из них связаны с нарушением комендантского часа и незаконным проникновением в Капитолий.

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