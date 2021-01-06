Фото, видео ⟩ Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: погибли четыре человека, 52 арестованы

CNN: Еще одно самодельное взрывное устройство было найдено и уничтожено в здании Капитолия - первое было найдено в штаб-квартире Республиканской партии недалеко от Капитолия.
Озабоченность событиями в Вашингтоне выразили президент Европарламента, генсек НАТО, премьер-министры Великобритании, Испании, Канады и Норвегии, а также власти Турции.
Как передает корреспондент The Telegraph, многие сторонники Трампа прислушались к его призыву разойтись по домам, однако у здания Капитолии остаются тысячи человек. Тем временем до начала комендантского часа в столице США осталось чуть больше часа.
Глава полиции Вашингтона рассказал, что протестующие использовали против полицейских "химические раздражатели",чтобы пройти в Капитолий. Однако, в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как полицейские добровольно пропускают людей за заграждения.
Сторонники Трампа у здания Капитолия нападали на журналистов, называли их "врагами нации", разбивали технику.
CNN сообщает, что высокопоставленных членов Конгресса США эвакуировали на военную базу Форт Макнейр, которая находится в Вашингтоне.
Примерно в 00:35 по латвийскому времени сотрудник конгресса США заявил, что безопасность в здании Капитолия была восстановлена.
NBC: Женщина, которая была ранена из огнестрельного оружия при захвате Капитолия, скончалась.
Из Facebook было удалено видео с обращением Трампа к своим сторонникам - оно "не снижает, а способствует риску насилия", сообщает "Медуза".
В 00:50 по латвийскому времени появилась информация, что полиция оттеснила демонстрантов от здания Капитолия с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат.
В штате Виргиния, который граничит с Вашингтоном, объявлена чрезвычайная ситуация. На территории штата расположены несколько пригородов Вашингтона, в числе которых - Арлингтон, где находится Пентагон.
Видео: сторонники Трампа в Капитолии
Людей, находящихся у здания Капитолия, предупредили, что их арестуют, если они не будут соблюдать комендантский час.
CNN со ссылкой на свои источники: 24-летний мужчина упал с 10-метровой высоты, пытаясь забраться на строительные леса с западной стороны Капитолия. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Джордж Буш-младший, бывший президент США: "Так результаты выборов оспаривают в какой-нибудь банановой республике, а не в нашей демократической стране".
Сторонники Трампа покинули территорию у здания Капитолия. Туда уже прибыли сотрудники национальной гвардии США. В столице США Вашингтоне начался комендантский час.
К утру четверга по латвийскому времени стало известно, что в ходе беспорядков погибли четыре человека, 52 человека были задержаны.
Из 52 арестов 26 произошли в Капитолии. 47 из них связаны с нарушением комендантского часа и незаконным проникновением в Капитолий.