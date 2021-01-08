Справка ⟩ Когда подойдет моя очередь на вакцину от Covid-19? А за деньги?

Вакцинация населения Латвии от новой коронавирусной инфекции - приоритетная задача правительства. Это настолько горячий вопрос, что за "отсутствие четкого плана" и "медленный темп вакцинации" премьер Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле прямо в тот момент, когда она в прямом эфире презентовала этот план. Вероятно, он будет еще дополняться и дорабатываться, а пока есть что есть. Собрали главное, что известно, согласно официальным данным на 7 января.

Объявленная цель - до июля вакцинировать 60% населения Латвии, а до конца года - 82%. Изучив группы риска и наиболее уязвимые сферы, первые 60% поделены на так называемые приоритетные группы - их очередь подойдет быстрее - до июля. В свою очередь, с августа по декабрь планируется вакцинация остальных членов общества, не вакцинированных ранее.

Минздрав обещает, что каждый житель будет проинформирован, когда у него появится возможность получить вакцину, поэтому не стоит беспокоиться о том, что пропустите свой черед, приглашение и не сможете подать заявку. К населению будут обращаться семейные врачи, различные организации пациентов и работодателей, сами работодатели и государственные органы. Также будут разосланы электронные письма, информация будет доступна в СМИ и по другим каналам.

В первой половине этого года особый акцент будет сделан на приоритетные группы, а остальные смогут пройти вакцинацию во второй половине года. Например, семейные врачи получат сообщение о возможности пройти вакцинацию уже в январе, после чего им нужно будет зарегистрироваться в одном из кабинетов вакцинации при больницах или медицинских центрах. В феврале настанет очередь вакцинации учителей, вакцинация будет проводиться на месте в учебных заведениях с помощью мобильных бригад. В марте семейные врачи пригласят на вакцинацию людей с диабетом 2-го типа, а в апреле - всех в возрасте от 60 до 64 лет. Все желающие могут ознакомиться с планом для конкретных групп здесь. RUS TVNET собрал главное из этого плана.

ФОТО: Rus TVNET

Согласно данным на 7 января, в первые четыре месяца года вакцина будет доступна в первую очередь медикам, пожилым людям и тем, кто находится в группе риска.

Так, в январе планируется вакцинировать 29 295 медицинских работников: в их число входят 4500 медиков, которые оказывают помощь пациентам с Covid-19, 50 сотрудников Государственного центра доноров крови и 15 316 специалистов амбулаторного ухода и вспомогательных работников сектора здравоохранения, например, фармацевтов и оптометристов. Также в первый месяц 2021 года будут вакцинированы 3000 семейных врачей, 2700 студентов-медиков и 4618 врачей, работающих в больницах.

В январе и феврале планируется вакцинировать 19 598 сотрудников и клиентов центров долгосрочного социального ухода.

Также в феврале запланирована вакцинация 187 700 пожилых людей. На дому планируется вакцинировать около 22 000 человек с инвалидностью и их помощников.

Кроме того, ожидается, что вакцину против Covid-19 в феврале получат 67 748 выполняющих важные для государства функции служащих, включая работников оперативных служб, эпидемиологов, сотрудников полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Управления мест заключения и Государственной службы пробации, Национальных вооруженных сил и образовательных учреждений.

ФОТО: Rus TVNET

В марте вакцины против Covid-19 должны получить 109 804 человека в возрасте старше 65 лет и 166 000 человек с самым высоким доказанным риском, включая пациентов со злокачественными новообразованиями, хроническими заболеваниями почек, людей с синдромом Дауна, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и сахарным диабетом 2-го типа.

В апреле планируется вакцинировать 131 847 пожилых людей в возрасте от 60 до 64 лет, а также 166 000 человек из группы высокого риска, включая пациентов с бронхиальной астмой, цереброваскулярными заболеваниями, кистозным фиброзом, деменцией и сахарным диабетом 1-го типа. В эту категорию также входят люди с ВИЧ-инфекцией, пациенты с онкологическими заболеваниями и люди с избыточным весом.

В апреле вакцину также смогут получить люди, проживающие в одном домохозяйстве с детьми, у которых есть хронические заболевания или подавленный иммунитет.

ФОТО: Rus TVNET

В мае против Covid-19 планируется вакцинировать 19 385 работников приоритетных учреждений различных отраслей, в том числе депутатов Сейма и членов правительства, а также других работников учреждений госуправления. Из всех входящих в эту категорию лиц 200 человек являются служащими учреждений госуправления, в том числе депутатами Сейма и членами Кабинета министров. Еще 200 человек являются работниками сектора здравоохранения, 777 человек - сотрудниками зарубежных дипломатических и консульских представительств Латвии и членами их семей.

В мае вакцины также могут получить по меньшей мере 95 сотрудников Министерства иностранных дел, 2290 работников СМИ, 2500 сотрудников профессиональных сценических коллективов, 6418 работников транспортного сектора, 1287 работников финансового сектора, 1146 работников сельскохозяйственного сектора и 465 работников оборонного сектора.

В числе этих 19 385 человек будет также 917 работников сферы внутренних дел, 2054 работника сферы благосостояния, 934 работника сферы юстиции, 460 работников экономического сектора.

Также в мае планируется начать вакцинацию постояльцев приютов, однако пока не сообщается, сколько конкретно человек смогут получить вакцину.

Опубликованный Минздравом график не содержит информации о вакцинации в июне 2021 года. В свою очередь, с июля по октябрь планируется вакцинировать сотрудников предприятий, в том числе занятых в таких важных для экономики секторах, как производство продуктов питания, связь и транспорт, фармацевтика и торговля. Также планируется вакцинировать сотрудников компаний, где невозможно обеспечить соблюдение дистанции.

С августа по декабрь планируется вакцинация остальных членов общества, не вакцинированных ранее. Таким образом, по оценке Минздрава, в целом будет вакцинировано около 82% всего населения Латвии.

Для реализации обозначенного плана будут увеличены мощности пунктов вакцинации:

в период с января по март в среднем будет вакцинироваться 50 131 человек в неделю (в зависимости от количества вакцин, доступных каждый месяц. К концу марта производители пообещали поставить вакцины для 325 851 человека);

(в зависимости от количества вакцин, доступных каждый месяц. К концу марта производители пообещали поставить вакцины для 325 851 человека); в период с апреля по июнь прогнозируемый объем поставленных вакцин удвоится, что обеспечит вакцинацию 100 000 человек за неделю.

Минздрав поясняет, что государственный совет по иммунизации рекомендовал как можно скорее, по мере увеличения количества доступных вакцин, расширить группы вакцинируемых лиц, начав с лиц из приоритетных групп, не включенных в первые две фазы вакцинации, чтобы как можно скорее начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями и жителей старше 60 лет, не дожидаясь завершения вакцинации всех медицинских работников. Также рекомендуется как можно скорее вакцинировать педагогов.

Согласно разработанному Минздравом плану, в первом квартале этого года будет получено: около 424 000 вакцин от производителя AstraZeneca ;

; около 98 000 - от BioNTech и Pfizer ;

; 63 000 - от CureVac ;

; около 42 000 - от Modernа. Процедуру сертификации пока прошли вакцины от Pfizer и Moderna (по состоянию на 7.01.2020). Можно ли ускорить свою очередь за плату? Из-за ограниченного количества вакцин, доступных в Европе, и большой потребности в вакцинах для групп риска, вакцины не будут доступны за плату. По крайней мере на начальном этапе все вакцины будут распределены для людей из групп риска, которые получат вакцину бесплатно: медицинские работники, клиенты и персонал центров социальной помощи, люди с хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет и т. д.SPKC