Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом
Конгресс США в четверг, 7 января, официально утвердил демократа Джо Байдена на должности следующего президента США, в которую политик вступит, как ожидается, 20 января.
Конгресс США в четверг, 7 января, официально утвердил демократа Джо Байдена на должности следующего президента США, в которую политик вступит, как ожидается, 20 января.
Байден набрал более 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах, так как утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.
Начавшееся 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроенных тысячами сторонников проигравшего выборы действующего президента США Дональда Трампа.
Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, так что полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что в ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Для наведения порядка к Капитолию была направлена Национальная гвардия США. Членам Конгресса удалось продолжить заседание примерно в 20.00 по местному времени.
Тем временем, согласно сообщениям ряда международных СМИ, а также заявлениям отдельных законодателей в Конгрессе, все больше законодателей-республиканцев, а также членов правительства США задумываются о том, чтобы отстранить Дональда Трампа от должности главы государства, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена.