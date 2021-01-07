Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом

Байден набрал более 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах, так как утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

Начавшееся 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроенных тысячами сторонников проигравшего выборы действующего президента США Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, так что полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что в ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Для наведения порядка к Капитолию была направлена Национальная гвардия США. Членам Конгресса удалось продолжить заседание примерно в 20.00 по местному времени.