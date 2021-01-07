Гиргенс: дополнительные ограничения на Новый год дали результат

Хотя ситуация в целом ухудшается, Гиргенс считает, что принятые меры были эффективными, а ограничение мобильности во время праздников позволило снизить распространение вируса.

Он призвал людей потерпеть еще немного и выдержать еще один комендантский час - с 8 по 10 января. 16

Гиргенс призвал людей, которые слушают заседание Сейма, подумать о том, что вирус поражает не только каждого человека в отдельности и на него нельзя смотреть упрощенно - я болею, переболею, выздоровел. Covid-19 влияет на все сферы, от врачей до правоохранительных органов, пожарных, пограничников и других.

Поэтому следует понимать, что ухудшение ситуации может коснуться каждого члена общества. "Если заболеет врач, полицейский, пожарный - кто будет вас лечить, тушить пожар, кто гарантирует безопасность?" - спросил министр.

Он призвал людей оценивать решения правительства и введенные ограничения с точки зрения общего блага государства и общества.