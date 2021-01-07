Чт, 7.01.2021
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Юрист о заявлении руководителя Огрской больницы: Необходимо оценить его ответственность

Андрей Юдин

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

"Это очень опасно и безответственно, в наших обстоятельствах пугать общество, когда нет фактов. И, конечно, в этом случае необходимо проводить анализы, чтобы все выяснить. Если окажется, что для этого утверждения не было оснований, это дело должно быть оценено, и в первую очередь, я думаю, это должно быть сделано руководством больницы и Министерством здравоохранения", - прокомментировал новость о ложной информации о распространении Covid-19 юрист Андрей Юдин в интервью ReTV News.

Он считает, что необходимо оценить, насколько председатель правления SIA Ogres rajona slimnīca Дайнис Шировс находится на своем месте. Это должно быть сделано правлением больницы, а затем Министерством здравоохранения.

Пока что случаев нового типа Covid-19 в Латвии не выявлено, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, опровергая ранее распространенные предположения руководства Огрской больницы.

В SPKC пояснили, что образцы результатов тестов на Covid-19 анализируются лабораторно и до сих пор в результатах секвенирования в Латвии не был обнаружен новый тип вируса.

В SPKC также подчеркнули, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, по степени тяжести заболевания не отличается от известного варианта, но разница заключается в более высокой степени заражения, то есть новый тип Covid-19 не опаснее существующего.

По словам руководителя Огрской больницы Дайниса Широва "это заболевание, этот Covid протекает сложнее. Он, вероятнее всего, изменился и стал более своеобразным. Потому что, несмотря на использование всех средств защиты, мы заметили, что болеют все больше работников, и у тех, кто заболевает, течение болезни намного серьезнее, чем это было весной".

Следует отметить, что руководитель больницы говорит это, не полагаясь на результаты лабораторных исследований.

Между тем, представитель SPKC  Илзе Арая отмечает: "Новый вариант вируса не отличается от Covid-19 ни по течению, ни по степени тяжести. Единственное, что здесь можно упомянуть, это то, что он более заразен". 

Между тем, сегодня утром в больнице Огре были получены первые 60 вакцин против Covid-19, и вакцинация персонала больницы уже началась.

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