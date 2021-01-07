Юрист о заявлении руководителя Огрской больницы: Необходимо оценить его ответственность

Он считает, что необходимо оценить, насколько председатель правления SIA Ogres rajona slimnīca Дайнис Шировс находится на своем месте. Это должно быть сделано правлением больницы, а затем Министерством здравоохранения.

Пока что случаев нового типа Covid-19 в Латвии не выявлено, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, опровергая ранее распространенные предположения руководства Огрской больницы.

В SPKC пояснили, что образцы результатов тестов на Covid-19 анализируются лабораторно и до сих пор в результатах секвенирования в Латвии не был обнаружен новый тип вируса.

В SPKC также подчеркнули, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, по степени тяжести заболевания не отличается от известного варианта, но разница заключается в более высокой степени заражения, то есть новый тип Covid-19 не опаснее существующего.