Юрист о заявлении руководителя Огрской больницы: Необходимо оценить его ответственность

Он считает, что необходимо оценить, насколько председатель правления SIA Ogres rajona slimnīca Дайнис Шировс находится на своем месте. Это должно быть сделано правлением больницы, а затем Министерством здравоохранения.
Пока что случаев нового типа Covid-19 в Латвии не выявлено, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, опровергая ранее распространенные предположения руководства Огрской больницы.
В SPKC пояснили, что образцы результатов тестов на Covid-19 анализируются лабораторно и до сих пор в результатах секвенирования в Латвии не был обнаружен новый тип вируса.
В SPKC также подчеркнули, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, по степени тяжести заболевания не отличается от известного варианта, но разница заключается в более высокой степени заражения, то есть новый тип Covid-19 не опаснее существующего.
По словам руководителя Огрской больницы Дайниса Широва "это заболевание, этот Covid протекает сложнее. Он, вероятнее всего, изменился и стал более своеобразным. Потому что, несмотря на использование всех средств защиты, мы заметили, что болеют все больше работников, и у тех, кто заболевает, течение болезни намного серьезнее, чем это было весной".
Следует отметить, что руководитель больницы говорит это, не полагаясь на результаты лабораторных исследований.
Между тем, представитель SPKC Илзе Арая отмечает: "Новый вариант вируса не отличается от Covid-19 ни по течению, ни по степени тяжести. Единственное, что здесь можно упомянуть, это то, что он более заразен".
Между тем, сегодня утром в больнице Огре были получены первые 60 вакцин против Covid-19, и вакцинация персонала больницы уже началась.