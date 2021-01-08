Умер создатель Natura Siberica и "Рецептов бабушки Агафьи" Андрей Трубников
В возрасте 61 года ушел из жизни создатель косметических брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica, бизнесмен Андрей Трубников, сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.
В возрасте 61 года ушел из жизни создатель косметических брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica, бизнесмен Андрей Трубников, сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.
Смерть предпринимателя подтвердил РБК его пресс-секретарь. Подробности смерти неизвестны. Сообщается только, что Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье.
Андрей Трубников запустил бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году, в 2008-м появилась марка Natura Siberica, в 2012 году - одноименная розничная сеть, пишет издание.
В сеть магазинов Natura Siberica входят 58 магазинов, расположенных в разных городах России, а также в Испании, Сербии, Дании, Черногории, Эстонии, Боснии и Герцеговине и Гонконге.
Среди торговых марок, которые принадлежали Трубникову и его семье - Organic Kitchen и Planeta Organica.
Как пишет "Медуза", глава компании Андрей Трубников в апреле отмечал, что из-за карантина компания может навсегда закрыть треть своих торговых точек, а в начале июля говорил о возможности продажи доли в бизнесе.