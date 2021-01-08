В Литве за сутки Covid-19 заразились еще 1993 человека, в Эстонии - 788

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1993 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончалось 28 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки фиксировались также 1718 выздоровлений.

В целом в Литве зарегистрированы 156 539 случаев Covid-19, 87 тыс. 963 лиц выздоровело, 65 566 - продолжают болеть.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2119 человек.

За минувшие сутки также детализировано 16 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 754 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 715 301.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5599 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 788 первичных тестов (14,3 процента тестов). Скончались пять человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа - 388, в том числе 307 в Таллинне.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 598,36 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 13,3 процента тестов.

За сутки открыты 50 новых историй болезни Covid-19, на больничном лечении 394 пациента.