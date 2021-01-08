Пт, 8.01.2021
С завтрашнего дня моим главным приоритетом будет увеличение темпов вакцинации. Вакцинация - наш свет в конце туннеля. Большое спасибо Илзе Винькеле, которая, на мой взгляд, была прекрасным министром. Я продолжу работу Илзе, и ее курс не изменится Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
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В Украине введен режим жесткого карантина

Covid-19 в Украине

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 8 января, в Украине вступили в силу жесткие ограничения, чтобы побороть распространение Covid-19. Решение об этом было принято еще 9 декабря, пишет "Медуза".

Так, в стране до 24 января запрещена работа предприятий общепита (кроме выдачи блюд на вынос), торгово-развлекательных центров, спортивных организаций (за исключением тренировок национальных сборных), учреждений сферы бытового обслуживания и культуры. 

Запрещены массовые мероприятия, закрыты непродовольственные рынки.

Закрыты учебные заведения, за исключением детских садов.

Работают лишь магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки и зоомагазины, банки и автозаправочные станции.

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Всем предприятиям рекомендовано в рамках возможного перейти на работу дистанционно.

"Это решение - компромисс между насущной потребностью замедлить распространение Covid-19 и сохранением привычного образа жизни граждан", - заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отметим, что на 8 января коронавирус в Украине был диагностирован у 1 133 802 человек, лишь за минувшие сутки было зарегистрировано 9320 новых случаев. Covid-19 в Украине унес жизни уже 20 334 человек.

"Медуза" отмечает, что власти Тернополя и Черкасс объявили, что не будут вводить жесткие ограничения.

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