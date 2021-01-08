В Украине введен режим жесткого карантина

Так, в стране до 24 января запрещена работа предприятий общепита (кроме выдачи блюд на вынос), торгово-развлекательных центров, спортивных организаций (за исключением тренировок национальных сборных), учреждений сферы бытового обслуживания и культуры.

Запрещены массовые мероприятия, закрыты непродовольственные рынки.

Закрыты учебные заведения, за исключением детских садов.

Работают лишь магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки и зоомагазины, банки и автозаправочные станции. 4

Всем предприятиям рекомендовано в рамках возможного перейти на работу дистанционно.

"Это решение - компромисс между насущной потребностью замедлить распространение Covid-19 и сохранением привычного образа жизни граждан", - заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отметим, что на 8 января коронавирус в Украине был диагностирован у 1 133 802 человек, лишь за минувшие сутки было зарегистрировано 9320 новых случаев. Covid-19 в Украине унес жизни уже 20 334 человек.