Комендантский час продлен, при въезде - отрицательный тест на Covid-19, торговлю расширили. Новые решения

Видео: представители Кабинета министров рассказывают о принятых решениях
Правительство продлило ограничения и комендантский час по выходным еще на две недели
Установленные в стране для ограничения распространения Covid-19 ограничения и комендантский час по выходным будут в силе до 25 января. Такое решение в четверг принял Кабинет министров.
Комендантский час с 22:00 до 5:00 будет действовать на выходных с 15 по 17 января и с 22 по 24 января.
На две недели будут продлены существующие ограничения в сфере торговли и услуг, а также образовании.
В течение следующих двух недель по-прежнему будут запрещены услуги красоты, пирсинга и нанесения татуировок, аренда спортивного инвентаря в помещениях и фотоуслуги (за исключением изготовления фотографий на документы), а также предоставление очных услуг, связанных с развлечениями и отдыхом.
Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах при условии обеспечения одностороннего движения и двухметровой дистанции между гуляющими.
Правительство решило с 12 января открыть библиотеки, чтобы они могли возобновить выдачу книг. Можно будет и впредь посещать экспозиции музеев под открытым небом, но другие культурные объекты и услуги по-прежнему будут доступны только удаленно.
Правительство также поддержало подготовленные Министерством экономики предложения о продолжении мер поддержки предпринимателей. Например, будет продолжена выплата пособий по простою, субсидий на заработную плату и выделение финансирования для оборотных средств.
Для ограничения распространения Covid-19 в стране с 9 ноября по 7 февраля объявлено ??чрезвычайное положение и введен ряд ограничений.
При въезде в Латвию нужно будет показывать отрицательный тест на Covid-19
С 15 января ограничения при въезде в Латвию будут усилены - необходимо будет предъявить подтверждение отрицательного результата теста на Covid-19, сообщил в четверг в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс.
Тест должен быть сделан не позднее чем 72 часа назад.
Министр добавил, что подтверждение необходимо будет предоставить всем, в том числе и жителям Латвии, которые вернутся в страну.
Расширен ассортимент товаров, которыми можно торговать во время режима ЧС
В четверг Кабинет министров принял решение продлить торговые ограничения до 25 января, одновременно с 12 января расширив ассортимент товаров, которые можно купить очно, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.
С 12 января можно будет приобрести:
- колготки,
- носки,
- эластичные носки,
- шарфы,
- шали,
- платки,
- шапки,
- перчатки,
- товары для чистки поверхностей,
- лопаты и совки,
- электроприборы для обогрева помещений
- пергаментную бумагу.
Могут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции.
Могут работать магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы.
Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете. Разрешена также оптовая торговля на базах.
Для учеников младших классов будут продлены зимние каникулы
Зимние каникулы для учеников 1-4 классов продлены до 22 января, а для учеников 5-6 классов учеба начнется дистанционно 11 января.
Правительство указывает, что эти условия не распространяются на студентов социально-коррекционного образовательного учреждения Naukšēni и специальных учебных заведений, которые 4 января уже возобновили дневное обучение.
До 25 января спортивные тренировки будут разрешены только на открытом воздухе
Кабинет Министров принял решение о продлении запрета на тренировки в спортзалах, разрешив заниматься любительским спортом только на открытом воздухе.
Как и прежде, любительские тренировки разрешены только на открытом воздухе, в присутствии не более десяти человек, а также без использования раздевалок.