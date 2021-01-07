Комендантский час продлен, при въезде - отрицательный тест на Covid-19, торговлю расширили. Новые решения

Видео: представители Кабинета министров рассказывают о принятых решениях

Правительство продлило ограничения и комендантский час по выходным еще на две недели

Установленные в стране для ограничения распространения Covid-19 ограничения и комендантский час по выходным будут в силе до 25 января. Такое решение в четверг принял Кабинет министров.

Комендантский час с 22:00 до 5:00 будет действовать на выходных с 15 по 17 января и с 22 по 24 января. 3

На две недели будут продлены существующие ограничения в сфере торговли и услуг, а также образовании.

В течение следующих двух недель по-прежнему будут запрещены услуги красоты, пирсинга и нанесения татуировок, аренда спортивного инвентаря в помещениях и фотоуслуги (за исключением изготовления фотографий на документы), а также предоставление очных услуг, связанных с развлечениями и отдыхом.

Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах при условии обеспечения одностороннего движения и двухметровой дистанции между гуляющими.

Правительство решило с 12 января открыть библиотеки, чтобы они могли возобновить выдачу книг. Можно будет и впредь посещать экспозиции музеев под открытым небом, но другие культурные объекты и услуги по-прежнему будут доступны только удаленно.

Правительство также поддержало подготовленные Министерством экономики предложения о продолжении мер поддержки предпринимателей. Например, будет продолжена выплата пособий по простою, субсидий на заработную плату и выделение финансирования для оборотных средств.

Для ограничения распространения Covid-19 в стране с 9 ноября по 7 февраля объявлено ??чрезвычайное положение и введен ряд ограничений.

При въезде в Латвию нужно будет показывать отрицательный тест на Covid-19

С 15 января ограничения при въезде в Латвию будут усилены - необходимо будет предъявить подтверждение отрицательного результата теста на Covid-19, сообщил в четверг в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс.

Тест должен быть сделан не позднее чем 72 часа назад. 3

Министр добавил, что подтверждение необходимо будет предоставить всем, в том числе и жителям Латвии, которые вернутся в страну.

Расширен ассортимент товаров, которыми можно торговать во время режима ЧС

В четверг Кабинет министров принял решение продлить торговые ограничения до 25 января, одновременно с 12 января расширив ассортимент товаров, которые можно купить очно, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

С 12 января можно будет приобрести:

колготки,

носки,

эластичные носки,

шарфы,

шали,

платки,

шапки,

перчатки,

товары для чистки поверхностей,

лопаты и совки,

электроприборы для обогрева помещений

пергаментную бумагу.

Могут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции.

Могут работать магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы.

Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете. Разрешена также оптовая торговля на базах.

Для учеников младших классов будут продлены зимние каникулы

Зимние каникулы для учеников 1-4 классов продлены до 22 января, а для учеников 5-6 классов учеба начнется дистанционно 11 января.

Правительство указывает, что эти условия не распространяются на студентов социально-коррекционного образовательного учреждения Naukšēni и специальных учебных заведений, которые 4 января уже возобновили дневное обучение.

До 25 января спортивные тренировки будут разрешены только на открытом воздухе

Кабинет Министров принял решение о продлении запрета на тренировки в спортзалах, разрешив заниматься любительским спортом только на открытом воздухе.