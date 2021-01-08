Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за Covid-19

"Ситуация в Лондоне сейчас критическая, распространение вируса вышло из-под контроля. Число случаев заболевания возросло и сейчас в наших больницах находится на треть больше пациентов, чем во время пика эпидемии в апреле 2020 года", - передает "Дождь" заявление мэра.

Он подчеркнул, что если немедленно не предпринять необходимые меры, служба здравоохранения будет перегружена и погибнет еще больше людей. По словам Хана, в ближайшие две недели в Лондоне могут закончиться койки для пациентов, если только распространение вируса не замедлится.