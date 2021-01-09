В больницах Латвии не уменьшается количество тяжелых случаев Covid-19

За прошедшие сутки госпитализировано 148 человек с Covid-19, в том числе 11 переведены в другие лечебные учреждения.

Всего в больницах находятся 1125 пациентов с коронавирусом, у 1051 человека заболевание средней тяжести, состояние 74 человек оценивается как тяжелое.

Выписано из больниц за последние сутки 162 пациента, в том числе 11 переведены в другие лечебные учреждения.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1170 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из 17 умерших один человек был в возрастной группе 40-45 лет, двое - 55-60 лет, трое - 65-70 лет, трое - 70-80 лет, шестеро - 80-90 лет, двое - от 90 до 95 лет.

В четверг было сделано 11 338 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.