Сб, 9.01.2021
Мы призываем немедленно создать кризисный комитет и назначить ответственного должностного лица для дальнейшей координации ликвидации последствий взрыва. Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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В больницах Латвии не уменьшается количество тяжелых случаев Covid-19
Всего в больницах - 1125 пациентов

ФОТО: PPK_studio/Shutterstock

В больницах находятся 74 пациента с Covid-19 в тяжелом состоянии - это самое большое количество тяжелых больных с начала пандемии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки госпитализировано 148 человек с Covid-19, в том числе 11 переведены в другие лечебные учреждения.

Всего в больницах находятся 1125 пациентов с коронавирусом, у 1051 человека заболевание средней тяжести, состояние 74 человек оценивается как тяжелое.

Выписано из больниц за последние сутки 162 пациента, в том числе 11 переведены в другие лечебные учреждения.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1170 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из 17 умерших один человек был в возрастной группе 40-45 лет, двое - 55-60 лет, трое - 65-70 лет, трое - 70-80 лет, шестеро - 80-90 лет, двое - от 90 до 95 лет.

В четверг было сделано 11 338 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 48 952 человека.

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