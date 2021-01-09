Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии стали еще медленнее

Всего вакцинировано 6076 человек, в том числе 4602 практикующих врача и 1474 сотрудника медицинских учреждений.

Данные NVD показывают, что до сих пор большинство людей были вакцинированы 5 января, когда вакцину получили 888 человек, 6 января были вакцинированы 774 человека, а 7 января - 734 человека. Пока что самое низкое количество вакцинированных было 28 декабря, когда вакцину получили 594 человека.

На сегодняшний день в Латвию поступило 23 400 доз вакцины Comirnaty, произведенной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech. Всего они рассчитаны на 11 700 человек, так как для одной вакцинации требуется две дозы. Таким образом, по подсчетам агентства LETA, на данный момент вакцинированы 51,9% от этих людей.

В минувший день вакцинация прошла в 13 медицинских учреждениях. 198 человек были вакцинированы в Рижской Восточной клинической университетской больнице, 239 - в Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня, 36 - в Травматологической и ортопедической больнице и 33 - в Детской клинической университетской больнице. 39

42 человека были вакцинированы в Видземской больнице, 30 - в Елгавской больнице Ģintermuiža, 30 - в Кулдигской больнице, а в Елгавской городской больнице и Огрской районной больнице вакцину получили по 24 человека.

Между тем, 20 человек были вакцинированы в Даугавпилсской региональной больнице, 18 - в Лиепайской районной больнице, 18 - в Ассоциации больниц Балви и Гулбене и 10 - в Северо-Курземской региональной больнице.

На данный момент большинство людей прошли вакцинацию в Рижской Восточной клинической университетской больнице, где вакцину получили 1903 человека. На втором месте по количеству вакцинированных находится Университетская клиническая больница им. Паула Страдиня, где вакцинацию получили 1798 человек, и Детская клиническая университетская больница, где вакцинированы 500 сотрудников. Количество привитых в других медицинских учреждениях пока не превышает 500 человек.

Как сообщалось, в целях ускорения темпов вакцинации против Covid-19 Министерство здравоохранения вместе с руководством крупных больниц в пятницу, 8 января, приняло решение начать добровольную вакцинацию всего медицинского персонала, заявил на пресс-конференции новоназначенный министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В субботу, 9 января в клинической университетской больнице имени Паула Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больнице началась вакцинация семейных врачей против Covid-19.

Между тем Латвийское телевидение сообщает, что одну из первых вакцин против Covid-19 в пятницу вечером сделали сельский семейный врач Айнис Дзалбс и весь персонал докторантуры в Стальгене. Получив приглашение на вакцинацию в субботу или воскресенье, они позвонили в Университетскую клиническую больницу им. Паула Страдиня и уже в пятницу вечером прошли вакцинацию.

Как сообщалось, первые вакцины Comirnaty, произведенные фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, были доставлены в Латвию утром 26 декабря. В первой поставке в Латвию поступило 9 750 доз вакцины. Через неделю в Национальный центр донорства крови была доставлена ​​вторая партия из 13 650 доз вакцин Comirnaty, произведенных компаниями Pfizer и BioNTech.