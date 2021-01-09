Полицейская машина, от которой можно сбежать только на ракете

В этом году базовой моделью для AC Schnitzer в проекте Tune it! Safe! стала BMW M850i.

Только что выехавший из магазина восемьсот пятидесятый - совсем не шутки, так как имеет 530 лошадиных сил и 750 Нм. Однако в мастерской AC Schnitzer после различных процедур включения 4,4-литровый двигатель V8 с турбонаддувом стал мощнее еще на 90 л. с. и уже развивает 840 Нм крутящего момента.

Галерея: Автомобиль BMW M850i после улучшения

Автомобиль получил улучшенную аэродинамику и спортивную "осанку" после перестройки подвески. В результате его передняя часть возвышается над землей на 20-30 мм, а задняя - на 20-25 мм.

ФОТО: AC Schnitzer

В свою очередь, форсунки выхлопной системы Carbon Sport с активными клапанами, а также ряд других деталей кузова, 21-дюймовые колесные диски и цветные наклейки предназначены для чистого эффекта присутствия и шоу. Незаменимы в проектах этой программы надписи POLIZEI.