Сб, 9.01.2021
Мы призываем немедленно создать кризисный комитет и назначить ответственного должностного лица для дальнейшей координации ликвидации последствий взрыва. Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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Полицейская машина, от которой можно сбежать только на ракете

ФОТО: AC Schnitzer

В Германии уже с 2005 года реализуется инициативаTune it! Safe!, основная цель которой - всемерно способствовать популяризации безопасного переоборудования автомобилей среди автолюбителей. В рамках программы тюнинговая компания AC Schnitzer регулярно производит уникальные полицейские машины.

В этом году базовой моделью для AC Schnitzer в проекте Tune it! Safe! стала BMW M850i.

Только что выехавший из магазина восемьсот пятидесятый - совсем не шутки, так как имеет 530 лошадиных сил и 750 Нм. Однако в мастерской AC Schnitzer после различных процедур включения 4,4-литровый двигатель V8 с турбонаддувом стал мощнее еще на 90 л. с. и уже развивает 840 Нм крутящего момента.

Галерея: Автомобиль BMW M850i после улучшения

Автомобиль получил улучшенную аэродинамику и спортивную "осанку" после перестройки подвески. В результате его передняя часть возвышается над землей на 20-30 мм, а задняя - на 20-25 мм.

ФОТО: AC Schnitzer

В свою очередь, форсунки выхлопной системы Carbon Sport с активными клапанами, а также ряд других деталей кузова, 21-дюймовые колесные диски и цветные наклейки предназначены для чистого эффекта присутствия и шоу. Незаменимы в проектах этой программы надписи POLIZEI.

Видео: Работа над BMW M850i

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