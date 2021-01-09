Павлютс распорядился со следующей недели начать вакцинацию всех медиков
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс распорядился начать с 11 января вакцинацию всех медиков, сообщила советник министра по вопросам коммуникации Ласма Биндере.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс распорядился начать с 11 января вакцинацию всех медиков, сообщила советник министра по вопросам коммуникации Ласма Биндере.
Процесс вакцинации будет организован также в выходные и праздничные дни, предусматривает распоряжение министра.
Как отметил Павлютс, до сих пор проводилась вакцинация работников крупнейших больниц, сегодня началась вакцинация семейных врачей, а с понедельника такая возможность будет у всех медиков - врачей, их помощников, медсестер, стоматологов, акушерок и др.
"Будем прививать всех, кто зарегистрирован в регистре медицинских работников, - как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях", - сказал министр.
- добавил он.
Павлютс отметил, что общество заняло выжидательную позицию в отношении вакцинации, поэтому крайне необходим положительный пример со стороны врачей.
Медицинские учреждения должны будут на своих сайтах разместить информацию о записи и порядке вакцинации. Адреса и контактная информация кабинетов вакцинации будут размещены и на сайте Национальной службы здравоохранения.
В прививочных кабинетах будет разработана гибкая система очередей на случай, если кто-то из записавшихся в силу различных обстоятельств не сможет явиться на вакцинацию в установленный срок.
Чтобы упростить запись на прививку, на следующей неделе планируется разработать единую систему записи и управления очередью на вакцинацию.
Как сообщалось, в пятницу, 8 января, от Covid-19 привито 722 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
По сравнению с предыдущими сутками это на 12 человек меньше.
В целом от коронавируса привито 6076 человек, в том числе 4602 медика и 1474 работника лечебных учреждений.
Латвия к настоящему моменту получила 23 400 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech, которые предназначены для вакцинации 11 700 человек. К сегодняшнему дню вакцины получили 51,9% из них.
Чтобы ускорить темпы вакцинации от Covid-19, Минздрав в пятницу принял решение о добровольной вакцинации всех медицинских работников. Сегодня началась вакцинация семейных врачей.
Правительство в пятницу постановило, что Латвия дополнительно приобретет до 1,4 млн вакцин Pfizer и BioNTech, так как Еврокомиссия приняла решение обеспечить для государств ЕС дополнительно еще 300 млн доз вакцины Comirnaty.