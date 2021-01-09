Павлютс распорядился со следующей недели начать вакцинацию всех медиков

Процесс вакцинации будет организован также в выходные и праздничные дни, предусматривает распоряжение министра.

Как отметил Павлютс, до сих пор проводилась вакцинация работников крупнейших больниц, сегодня началась вакцинация семейных врачей, а с понедельника такая возможность будет у всех медиков - врачей, их помощников, медсестер, стоматологов, акушерок и др.

"Будем прививать всех, кто зарегистрирован в регистре медицинских работников, - как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях", - сказал министр.

"Врач, который не воспользовался возможностью сделать прививку, мешает сделать это кому-то другому, кто с нетерпением ждет своей очереди. Мы не можем позволить себе не прививать тех, кто к этому готов",

- добавил он.

Павлютс отметил, что общество заняло выжидательную позицию в отношении вакцинации, поэтому крайне необходим положительный пример со стороны врачей.

Медицинские учреждения должны будут на своих сайтах разместить информацию о записи и порядке вакцинации. Адреса и контактная информация кабинетов вакцинации будут размещены и на сайте Национальной службы здравоохранения.

В прививочных кабинетах будет разработана гибкая система очередей на случай, если кто-то из записавшихся в силу различных обстоятельств не сможет явиться на вакцинацию в установленный срок.

Чтобы упростить запись на прививку, на следующей неделе планируется разработать единую систему записи и управления очередью на вакцинацию.

Как сообщалось, в пятницу, 8 января, от Covid-19 привито 722 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

По сравнению с предыдущими сутками это на 12 человек меньше.

В целом от коронавируса привито 6076 человек, в том числе 4602 медика и 1474 работника лечебных учреждений.

Латвия к настоящему моменту получила 23 400 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech, которые предназначены для вакцинации 11 700 человек. К сегодняшнему дню вакцины получили 51,9% из них.

Чтобы ускорить темпы вакцинации от Covid-19, Минздрав в пятницу принял решение о добровольной вакцинации всех медицинских работников. Сегодня началась вакцинация семейных врачей.