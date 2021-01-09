Авиакатастрофа в Индонезии: пассажирский "боинг" упал в море

Авиакомпания выполняла рейс внутри страны SJ182 из Джакарты в Понтианак. По данным Bloomberg, на борту было 62 человека: 50 пассажиров (в том числе десять детей) и 12 членов экипажа, сообщила CNN Indonesia со ссылкой на Министерство транспорта страны. Самолет исчез с радаров и перестал отвечать диспетчерам спустя четыре минуты после вылета из Джакарты - он произошел в 14:36 по местному времени. Лайнер, выполнявший рейс SJ182, направлялся в город Понтианак - административный центр провинции Западный Калимантан Индонезии.
По данным издания CNN, самолет упал в районе архипелага Тысяча островов. К месту возможного падения уже отправили три поисково-спасательных судна. Как передает CNN далее, в воде были найдены куски алюминия.
Позже министр транспорта Индонезии подтвердил, что рейс SJ-182 потерпел крушение и упал в воды Яванского моря.
По данным сервиса Flightradar24, через четыре минуты после вылета из Джакарты лайнер потерял три километра высоты меньше чем за 60 секунд.
Информации о возможных причинах катастрофы пока нет. Масштабные поисковые работы на месте крушения начнутся утром 10 января. В Индонезии наступает ночь, что усложняет поиски в воде, сообщил вице-губернатор Джакарты. "Надеюсь, мы получим информацию утром, потому что сегодня это невозможно", - заявил Ахмад Риза Патрия.