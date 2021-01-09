Авиакатастрофа в Индонезии: пассажирский "боинг" упал в море

Авиакомпания выполняла рейс внутри страны SJ182 из Джакарты в Понтианак. По данным Bloomberg, на борту было 62 человека: 50 пассажиров (в том числе десять детей) и 12 членов экипажа, сообщила CNN Indonesia со ссылкой на Министерство транспорта страны. Самолет исчез с радаров и перестал отвечать диспетчерам спустя четыре минуты после вылета из Джакарты - он произошел в 14:36 по местному времени. Лайнер, выполнявший рейс SJ182, направлялся в город Понтианак - административный центр провинции Западный Калимантан Индонезии.

По данным издания CNN, самолет упал в районе архипелага Тысяча островов. К месту возможного падения уже отправили три поисково-спасательных судна. Как передает CNN далее, в воде были найдены куски алюминия.

Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 dilaporkan jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu (9/1). Warga Pulau Lancang lantas melakukan penyisiran di dekat lokasi menggunakan tiga kapal. Berikut video selengkapnya: https://t.co/0MOr2I6seY #CNNIndonesia pic.twitter.com/nDdzLVgXCs — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) January 9, 2021

Позже министр транспорта Индонезии подтвердил, что рейс SJ-182 потерпел крушение и упал в воды Яванского моря.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.



Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

По данным сервиса Flightradar24, через четыре минуты после вылета из Джакарты лайнер потерял три километра высоты меньше чем за 60 секунд.

tw // plane crash



hello, this is TXT News. contacted there was a lost contact with the Sriwijaya Air plane.



we M0A Indonesia ask for prayers from all of you. I hope the victims will be found soon and get more good news. aamiinpic.twitter.com/oCY1RfdYrp — 𖧵TXT News⁵ ✜ (@TXT_twtid) January 9, 2021