Умер с Covid-19 или от него? Как регистрируется смертность во время пандемии

Передача выяснила, что не всем, кто появляется в ежедневной статистике как умершие от инфекции Covid-19, позже подтверждают это как основную причину смерти. Однако таких случаев немного, и нельзя сказать, что Covid-19 не играл роли и в других случаях.

Например, в октябре, по данным Национальной службы здравоохранения, было зарегистрированы 32 смерти, а по последним данным - 25 смертей, в ноябре зарегистрирована 131 смерть, а уже в данных, собранных в базе данных Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) - 105 смертей.

"Мы в Центре профилактики и контроля заболеваний ждем информации от лечащего врача о конкретном умершем пациенте, ожидая информации о том, была ли эта смерть связана с Covid-19. Эта информация поступает к нам немного позже, и она может немного отличаться от того, что сообщает Национальная служба здравоохранения", - объясняет Санта Пилдава, специалист SPKC.

Текущие данные показывают, что из всех смертей заболевших Covid-19, у 80% Covid-19 является основной причиной смерти.

У других Covid-19 может быть идентифицирован как вторичная причина смерти.

Гунта Стуре, инфектолог Центра инфекционных заболеваний Восточной больницы, подчеркивает, что даже если Covid-19 не является первопричиной, эта инфекция может спровоцировать обострение других заболеваний. "И действительно, для этого человека Covid-19 сам по себе не вызвал повреждения легких, пневмонии или каких-либо других симптомов, но он спровоцировал, например, декомпенсацию диабета, сердечно-сосудистые заболевания, и, к сожалению, результат такой, какой есть", - объясняет она.

При подсчете смертности от Covid-19 Латвия следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и не включает смертность с другими первопричинами в окончательные данные. Но практики государств различаются, поэтому для сравнения используется так называемый дополнительный коэффициент смертности по отношению к смертности в целом. Инесе Гобиня, ведущий научный сотрудник Института общественного здравоохранения Рижского университета им. Страдиня, объясняет, что, если человек умер, он в любом случае будет в общей системе регистрации, независимо от причины смерти, и анализируя эти данные, сравнивая их с предыдущими показателями, можно оценить и влияние Covid-19.

В Латвии в целом за последний год значительного роста не было. Но это потому, что до сентября показатели прошлых лет были хуже, а к концу 2020 года общая смертность увеличилась.

Экономист Янис Херманис, который анализирует данные, связанные с Covid-19 с начала пандемии, также отмечает, что, если бы не Covid-19, прошедший год был бы "очень отличным годом". Большая смертность более выражена в Литве, где вторая волна Covid-19 также началась быстрее и с гораздо более высокими показателями заболеваемости и смертности от Covid-19, а также в других местах. "Он появился в таких странах, как Испания, Италия, Польша, Венгрия, Швеция, Нидерланды и Бельгия. К счастью, у нас здесь не было этого роста смертности, за исключением самого конца года, когда произошел резкий скачок", - говорит Херманис.

Данные SPKC показывают, что уровень смертности от Covid-19 в конце года уже опережал смертность от травм, несчастных случаев и самоубийств вместе взятых. По большей части это пожилые люди, у которых уже есть другие заболевания, но врачи подчеркивают, что само по себе это не должно восприниматься как должное или как оправдание смерти от Covid-19.