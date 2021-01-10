Вс, 10.01.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В России обнаружили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Иллюстративное фото

ФОТО: Bonsales/Shutterstock

В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который распространился в Великобритании в конце 2020 года, сообщает "Медуза".

По известным данным, заболевшим оказался гражданин России, который недавно вернулся из Великобритании.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса B.1.1.7 обнаружен в 22 странах Европы.

Напомним, что об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Борис Джонсон сказал, что эта форма вируса может быть на 70% заразнее "привычной". Латвия, как и другие страны ЕС, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. Теперь же всем, кто возвращается оттуда и из ЮАР, необходимо строго соблюдать десятидневную самоизоляцию, а также нужно сдать тест по прибытии в Латвию и по окончании периода самоизоляции, в частности, на девятый день.

Пока что случаев нового типа Covid-19 в Латвии не выявлено, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, опровергая ранее распространенные предположения руководства Огрской больницы.

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