В России обнаружили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который распространился в Великобритании в конце 2020 года, сообщает "Медуза".
В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который распространился в Великобритании в конце 2020 года, сообщает "Медуза".
По известным данным, заболевшим оказался гражданин России, который недавно вернулся из Великобритании.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса B.1.1.7 обнаружен в 22 странах Европы.
Напомним, что об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Борис Джонсон сказал, что эта форма вируса может быть на 70% заразнее "привычной". Латвия, как и другие страны ЕС, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. Теперь же всем, кто возвращается оттуда и из ЮАР, необходимо строго соблюдать десятидневную самоизоляцию, а также нужно сдать тест по прибытии в Латвию и по окончании периода самоизоляции, в частности, на девятый день.
Пока что случаев нового типа Covid-19 в Латвии не выявлено, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, опровергая ранее распространенные предположения руководства Огрской больницы.