В субботу значительно увеличилось количество заболевших Covid-19 в Энгурском крае

В Энгурском крае зарегистрировано 63 новых случая, а общее кумулятивное количество случаев за 14 дней в настоящее время составляет 140 человек.

Из числа случаев заражения Covid-19, зарегистрированных в субботу, 9 января, 23% или 142 новых заражения были обнаружены в Риге, а общее число случаев за 14 дней в столице в настоящее время составляет 3944.

За последние сутки в Даугавпилсе было зарегистрировано 42 новых пациента, а общее количество пациентов за 14 дней достигло 1 028 жителей.

За последние сутки в Екабпилсе зарегистрировано 33 новых пациента, в Талсинском крае - 21, в Илукстском крае - 20, в Прейльском крае - 17, в Юрмале, Лиепае, Резекне, Краславском крае и Резекненском крае - по 14 заболевших, в Мадонском крае - 13, в Даугавпилсском крае -10.

В других городах и карях зарегистрировано менее 10 новых случаев.