"Период терпимости" к нарушителям закончился. Комендантский час в Плявниеках, Кенгарагсе и не только

На часах чуть больше десяти вечера, журналисты вместе с бригадой Латгальского управления Рижской муниципальной полиции отправляются патрулировать ночные улицы столицы.

По сравнению с праздничными ночами на улицах действительно более пустынно. Так, прпи пересечении Кенгарагса не повстречался никто. В Плявниеках около 22:30 несколько человек спешили с работы домой, но у них были подтверждающие документы.

Документы в порядке оказались и у водителя, который допоздна не мог найти место для парковки во дворах Плявниеков. Парочке, которая вывела собаку на прогулку возле дома, полиция разрешила беспрепятственно ее закончить, несмотря на поздний час.

Во дворе улицы Салнас, где в канун Нового года запускали салют, было пусто и тихо. Встретился только одинокий курильщик у подъезда, который, заметив полицию, захлопнул дверь и исчез.

Чем ближе к полуночи, тем более своеобразные объяснения пытаются найти люди для того, чтобы оправдать свое нахождение на улице.

Один нарушитель заявил, что забыл у друга свои ключи и не может попасть домой. Другой утверждал, что потерял шапку. 22

Полиция таким объяснениям особо не верит. Если в первые ночи за прогулку без подтверждения можно было обойтись предупреждением, то теперь "потерявшие шапку или ключи" получают серьезные денежные штрафы.

"Сейчас стало намного тише, но бывают отдельные случаи, когда люди говорят, что ничего не знают, или пытаются выдумать какие-то оправдания. Теперь штрафы рассматриваются уже серьезнее, и тех, кто не соблюдает правила, наказывают уже строже - возможно, крупная сумма денег заставит нарушителей задуматься", - отмечает инспектор Рижской муниципальной полиции Айгар Калейс.

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Всего за эти выходные полиция Латвии проверила более 12 500 человек, находившихся за пределами своего жилья. Большинство из них перемещались по уважительной причине, в двух с половиной тысячах случаев было высказано предупреждение, примерно в 1000 случаях - наложены соответствующие штрафы, в том числе максимально возможная сумма - 2000 евро.

Напоминание! Чтобы снизить риск заражения друг друга Covid-19, до 25 января все жители Латвии должны оставаться по выходным дома (в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22:00 до 5:00). SPKC