Прикрывались торговлей цветами: полиция раскрыла масштабную схему по отмыванию денег

В 2019 году сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции раскрыли организованную группу, члены которой несколько лет занимались отмыванием денег в особо крупных размерах.

Сотрудники правоохранительных органов 1-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции в сотрудничестве со Службой государственных доходов провели ряд оперативных мероприятий и расследований, в результате которых была задержана организованная преступная группа за отмывание денег в крупном размере (122 050 евро).

В марте 2019 года в рамках расследования было проведено 27 обысков. При этом правоохранители задержали шесть человек, трое признаны подозреваемыми, в отношении двоих из них применена мера пресечения в виде задержания.

В ходе расследования было установлено, что члены организованной группы занимались отмыванием денег на территории Латвии с привлечением к преступной деятельности компаний, зарегистрированных за рубежом. Отмывание денег было замаскировано под легальный бизнес по торговле цветами.

При обыске цветочной базы в Риге было обнаружено большое количество незаконно купленных цветов. Всего в рамках уголовного производства наложен арест на 27 объектов недвижимости, транспортные средства, в том числе на ретро-автомобили, коллекционные монеты, роскошные часы - на общую сумму около 4 млн евро, а также на денежные средства в размере полумиллиона евро.

Имущество планируется конфисковать и перечислить деньги в госбюджет.