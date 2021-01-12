Смертность в декабре выросла на 26,9%
Количество умерших в декабре 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года увеличилось в Латвии на 26,9%, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).
Количество умерших в декабре 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года увеличилось в Латвии на 26,9%, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).
В декабре 2020 года умерло 3178 человек, что на 673 человека больше, чем в декабре 2019 года (2505 умерших).
Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в декабре умерло 434 человека с подтвержденным Covid-19.
ЦСУ отмечает, что показатель смертности в декабре еще может увеличиться, так как в прошлом месяце было много праздничных дней и данные об умерших регистрировались позже.
Смертность в Латвии растет с октября, когда по сравнению с сентябрем ее прирост составил 6,4%. В ноябре по сравнению с октябрем смертность выросла на 9%, в декабре по сравнению с ноябрем - на 26,1%.
По предварительным данным, в 2020 году в Латвии умерло на 937 человек (3,4%) больше, чем в 2019 году.