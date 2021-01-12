Смертность в декабре выросла на 26,9%

В декабре 2020 года умерло 3178 человек, что на 673 человека больше, чем в декабре 2019 года (2505 умерших).

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в декабре умерло 434 человека с подтвержденным Covid-19. 7

ЦСУ отмечает, что показатель смертности в декабре еще может увеличиться, так как в прошлом месяце было много праздничных дней и данные об умерших регистрировались позже.

Смертность в Латвии растет с октября, когда по сравнению с сентябрем ее прирост составил 6,4%. В ноябре по сравнению с октябрем смертность выросла на 9%, в декабре по сравнению с ноябрем - на 26,1%.