Найден "черный ящик" разбившегося в Индонезии самолета

В данный момент неизвестно, найден ли регистратор данных полетов, регистратор данных из кабины пилотов или же оба, сообщает телеканал Kompas.

Экипаж самолета авиакомпании Sriwijaya Air перед аварией не сообщал о чрезвычайной ситуации или технических проблемах.

Пока что не найдено объяснение, почему 26-летний Boeing 737-500 с 62 людьми на борту рухнул спустя четыре минуты после взлета из Джакарты.

В коммуникации самолета с контролерами воздушного сообщения ничего необычного обнаружено не было, в момент, когда самолет резко потерял высоту и упал в море, пилоты с контролерами воздушного сообщения не связывались.

Местные СМИ сообщили, что капитаном самолета был опытный пилот, работавший ранее в воздушных силах Индонезии.

Обломки самолета были найдены в море на глубине примерно 23 метров.