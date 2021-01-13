Мочились в окно и показывали голый зад. Компания парней устроила балаган в рижском трамвае

Молодая женщина из Межапарка, назовем ее Синтией, поздним вечером ехала домой на 11-м трамвае. Поездка с каждой минутой становилась все более неприятной из-за нескольких подростков, которые занимались хулиганством, однако женщине никто не помог справиться с ситуацией.

"Все трое зашли, и я заметила, что у них в руках снежки. Они открыли несколько окон трамвая и стали бросать из них снежки. Затем они придумали показывать какие-то грубости в камеру, а после этого сняли штаны и показывали в камеру голый зад. Насколько я помню, тогда в трамвай уже зашли другие пассажиры, и голый зад они показывали, в том числе и повернувшись в сторону людей", - указала пассажирка трамвая.

Казалось, что дети всего лишь балуются, однако позднее стало понятно, что развлечения становятся все более грубыми.

Один из молодых людей начал справлять естественную нужду в окно трамвая прямо на ходу. Были нарушены все нормы поведения, и пассажирка решила действовать.

"Звоню в полицию, начинаю объяснять ситуацию, рассказываю, какой маршрут и на какой остановке нахожусь. Тогда мне сказали, что меня соединят с другим работником [оперативной службы]. Меня соединили с кем-то другим, как я поняла, с работником полиции, и мне пришлось начинать свой рассказ сначала", - вспоминает Синтия.

Как только женщина начала рассказывать о происходящем во второй раз, подростки это услышали и пошли мстить. Один из них плюнул ей в лоб, и все трое хулиганов вышли из трамвая. Когда полиции это стало известно, диспетчер ответила: "Значит, уже ничего".

Подростки сбежали, а Синтия осталась в трамвае, вытирая лицо. Передача связалась с представителем Rīgas satiksme, чтобы выяснить, как должен действовать пассажир, если в салоне бушуют хулиганы.

На предприятии призвали звонить в полицию по номеру 110 или сообщать, используя мобильное приложение муниципальной полиции - таким образом можно избежать того, что виновные заметят звонящего в полицию.

Еще один вариант - обратиться к водителю общественного транспорта и проинформировать о происходящем его, дальше он уже свяжется с диспетчером, и будет привлечена необходимая служба.

Несмотря на то, что с полицией Синтии связаться удалось, она считает, что полиция свои рабочие обязанности не выполнила.

"Меня, можно сказать, унизили. И никаких решений этого я не вижу. Полиция или не хочет действовать, или она бессильна, или же нет смысла в указанном номере",

- считает она.

Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис признает, что разговор с диспетчером полиции был неудачным, однако на вызов экипаж все-таки выехал.

"Иногда сотрудникам муниципальной полиции Риги немного нужно поработать над коммуникацией, в частности, в этом случае, как и во всех других, конечно, они выезжают на место, обследуют его. Насколько я понимаю, во время разговора у вызывающего сложилось впечатление, что полиция ничего не будет делать, но так в подобных ситуациях не бывает, и если бы так было, то это не было бы правильным", - указал он.

Синтия вспоминает, что общение по телефону хулиганов раззадорило еще больше, поэтому стражи порядка рекомендуют использовать мобильное приложение. Представитель муниципальной полиции Риги рассказал, что приложение - очень эффективный способ, как заменить звонок в полицию, который нарушитель, скорее всего, сможет услышать.