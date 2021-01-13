Ср, 13.01.2021
Мы пока не можем позволить себе расслабиться. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Навальный возвращается в Россию

Алексей Навальный

ФОТО: EPA/Scanpix

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию, пишет "Медуза".

По словам Навального, он вернется в Москву 17 января рейсом "Победы".

Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете из Томска в Москву.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить",

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- сказал оппозиционер.

По его словам, ему "не очень интересны" действия "слуг Путина", которые "фабрикуют против него новые уголовные дела". 

Его госпитализировали в Омск, врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови. После эвакуации оппозиционера в Германию несколько европейских лабораторий обнаружили в его анализах и на вещах из номера отеля следы яда из семейства "Новичок". 

Власти России отрицают причастность к покушению. 

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