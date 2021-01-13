Навальный возвращается в Россию
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию, пишет "Медуза".
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию, пишет "Медуза".
По словам Навального, он вернется в Москву 17 января рейсом "Победы".
Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете из Томска в Москву.
- сказал оппозиционер.
Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке.— Alexey Navalny (@navalny) January 13, 2021
17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы".
Встречайте 😉https://t.co/7J7ImemgvR
По его словам, ему "не очень интересны" действия "слуг Путина", которые "фабрикуют против него новые уголовные дела".
Его госпитализировали в Омск, врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови. После эвакуации оппозиционера в Германию несколько европейских лабораторий обнаружили в его анализах и на вещах из номера отеля следы яда из семейства "Новичок".
Власти России отрицают причастность к покушению.