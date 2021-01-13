28% выявленных за прошлые сутки случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге

За последний день в Риге было зарегистрировано 349 новых случаев заражения, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3746 человек.

В Приекульском районе, где в прошлом году в домах социальной помощи была зарегистрирована одна из первых крупных вспышек Covid-19 в Латвии, за последний день было выявлено 32 новых инфицированных человека, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до 49 человек за последние две недели.

В последний день в Даугавпилсе было зарегистрировано 75 новых случаев, а общее количество заболевших за 14 дней составляет 966 жителей.

В Резекне заболевание диагностировали у 44 пациентов, а общее количество пациентов за последние две недели - 531 человек. 40 новых случаев заражения было зарегистрировано в Екабпилсе, 39 - в Елгаве, а общее количество случаев за 14 дней увеличилось там до 408 и 480 человек соответственно, следует из информации SPKC.

В Лиепае и Мадонском районе зарегистрировано по 31 больному, в Юрмале - 29, в Прейльском районе - 26, в Ливанском районе - 24, а в Добельском районе - 23 новых инфицированных. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

В настоящее время в Латвии нет самоуправлений, в которых за последние две недели не был зарегистрирован хотя бы один пациент с Covid-19.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3746, Даугавпилсе - 966, Резекне - 531, Елгаве - 480, Екабпилсе - 408, Талсинском районе - 328, Лиепае - 272, а также в Юрмале - 253 человека.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 680,9 случая.

Между тем в 37 муниципалитетах этот показатель выше, в том числе в 22 он превышен на 50%.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.