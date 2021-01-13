Павлютс распорядился провести служебную проверку создания портфеля вакцин от Covid-19

Министр инициировал служебную инспекцию для оценки юридических и фактических обстоятельств подачи заявки на производителя вакцин BioNTech-Pfizer, законности и обоснованности действий учреждений и должностных лиц, участвующих в принятии решений, а также соответствия процесса подачи заявки правовым нормам. Проверка также оценит соответствие процесса создания портфеля вакцин Covid-19 соображениям полезности и надлежащего управления.

Служебная проверка также должна привести к предложениям о возможных улучшениях в процессе принятия решений. Отчет о результатах проверки необходимо сдать до 1 февраля.

Глава Минздрава напомнил, что 11 ноября прошлого года Европейская комиссия (ЕК) заключила договоры предварительной закупки с производителем вакцины BioNTech-Pfizer. 19 ноября Латвия сообщила Еврокомиссию о своем желании приобрести 97 500 доз вакцины за 1 170 000 евро.

Как сообщалось, в среду, 13 января, Павлютс признал, что вакцины от Covid-19 хватит не на всех врачей. Политик пояснил, что в январе планировалось провести вакцинацию 30 000 врачей, но в настоящее время график поставок показывает, что будет доступно только 35 200 вакцин, которых хватит для вакцинации около 17 000 человек.

Следующие поставки вакцин ожидаются в феврале, и Латвия, как и другие европейские страны, рассчитывает получить большое количество вакцин Astra Zeneca.

Министр признал, что сложно ответить на вопрос, почему планируется вакцинация 30 000 человек, хотя вакцины будет достаточно лишь для около 17 000 человек.

Павлютс подчеркнул, что Латвия руководствуется алгоритмом, согласно которому каждый, кто получил первую вакцину, также получает повторную укрепляющую дозу.