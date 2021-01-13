Расследование: вакцины от Covid-19 не содержат стволовых клеток

Однако заявления об использовании стволовых клеток вводят в заблуждение. Они не использовались при производстве вакцин Pfizer/BioNtech и Moderna, которые на сегодняшний день одобрены в Европейском союзе. При создании вакцины AstraZeneca, которая все еще ожидает утверждения, были использованы стволовые клетки, добытые из одного эмбриона в Нидерландах в 1970-х годах и позже размноженные в лаборатории. Однако даже в этом случае они использовались только в процессе разработки вакцины, а не в ее составе.

Популярность приобрел пост в социальных сетях, отражающий разные мнения представителей католической церкви. Ее автор пишет о критике кардинала Яниса Пуятса и других членов церкви против "либеральной политической деятельности Папы Римского Франциска". В нем также говорится о призыве Папы сделать вакцинацию, а также о декларации против вакцинации, подписанной другими членами церкви, включая Пуятся.

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Столкновение взглядов в церкви и критика позиции Папы по некоторым вопросам - правда. Но в публикации среди прочего говорится:

"Ясно одно: в создании доступных сегодня вакцин посредством клонирования клеток была использована генетическая информация абортированных эмбрионов". 7

До публикации записи в Facebook в Латвии была доступна только вакцина Pfizer/BioNTech против Covid-19 под названием Comirnaty. Уже после создания публикации, 12 января, вакцины компании Moderna также были доставлены в Латвию.

Однако обе эти вакцины основаны на инновационном методе и представляют собой матричные РНК- или мРНК-вакцины. Они были синтезированы искусственно, и в их производстве не использовались человеческие клетки. Это в беседе с Re:Check подтвердила руководитель отдела регистрации лекарственных средств Государственного агентства лекарств (Zāļu valsts aģentūra - ZVA) Элита Поплавска: "Moderna и Pfizer/BioNTech определенно не используют какие-либо клеточные линии, потому что они синтезируют эту молекулу мРНК".

Как производится вакцина AstraZeneca?

Вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета в настоящее время не одобрена в ЕС и, следовательно, недоступна в Латвии. Европейское агентство лекарственных средств получило заявку на регистрацию 12 января и планирует выпустить заключение о регистрации 29 января. По сравнению с уже одобренными вакцинами против Covid-19 AstraZeneca использует другой, более традиционный метод разработки. Это также объяснили в шоу на LTV Aizliegtais paņēmiens. Этот метод также использовался, например, в российской вакцине Sputnik V.

Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований, в беседе с Re:Check объяснил, что вакцина AstraZeneca - это вирус. Для его создания нужна клетка. "В такую ​​клетку вводятся определенные вирусопродуцирующие материалы, включая генетические элементы вакцины Covid, а в пробирке, где растут клетки, все элементы объединяются таким образом, что в клетке вырастает этот вирус", - говорит Кловиньш. Затем вирус "собирают" и используют для вакцины.

Разработка вакцины AstraZeneca - не исключение