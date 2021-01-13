Расследование: вакцины от Covid-19 не содержат стволовых клеток

Время от времени в социальных сетях сообщается, что некоторые люди отказываются от вакцинации против Covid-19, потому что вакцины содержат абортированные стволовые клетки. Этические соображения, касающиеся процесса разработки вакцины, также вызвали дебаты среди членов католической церкви, не в последнюю очередь потому, что глава Римско-католической церкви Франциск призвал вакцинироваться.
Однако заявления об использовании стволовых клеток вводят в заблуждение. Они не использовались при производстве вакцин Pfizer/BioNtech и Moderna, которые на сегодняшний день одобрены в Европейском союзе. При создании вакцины AstraZeneca, которая все еще ожидает утверждения, были использованы стволовые клетки, добытые из одного эмбриона в Нидерландах в 1970-х годах и позже размноженные в лаборатории. Однако даже в этом случае они использовались только в процессе разработки вакцины, а не в ее составе.
Популярность приобрел пост в социальных сетях, отражающий разные мнения представителей католической церкви. Ее автор пишет о критике кардинала Яниса Пуятса и других членов церкви против "либеральной политической деятельности Папы Римского Франциска". В нем также говорится о призыве Папы сделать вакцинацию, а также о декларации против вакцинации, подписанной другими членами церкви, включая Пуятся.
Столкновение взглядов в церкви и критика позиции Папы по некоторым вопросам - правда. Но в публикации среди прочего говорится:
"Ясно одно: в создании доступных сегодня вакцин посредством клонирования клеток была использована генетическая информация абортированных эмбрионов".
До публикации записи в Facebook в Латвии была доступна только вакцина Pfizer/BioNTech против Covid-19 под названием Comirnaty. Уже после создания публикации, 12 января, вакцины компании Moderna также были доставлены в Латвию.
Однако обе эти вакцины основаны на инновационном методе и представляют собой матричные РНК- или мРНК-вакцины. Они были синтезированы искусственно, и в их производстве не использовались человеческие клетки. Это в беседе с Re:Check подтвердила руководитель отдела регистрации лекарственных средств Государственного агентства лекарств (Zāļu valsts aģentūra - ZVA) Элита Поплавска: "Moderna и Pfizer/BioNTech определенно не используют какие-либо клеточные линии, потому что они синтезируют эту молекулу мРНК".
Как производится вакцина AstraZeneca?
Вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета в настоящее время не одобрена в ЕС и, следовательно, недоступна в Латвии. Европейское агентство лекарственных средств получило заявку на регистрацию 12 января и планирует выпустить заключение о регистрации 29 января. По сравнению с уже одобренными вакцинами против Covid-19 AstraZeneca использует другой, более традиционный метод разработки. Это также объяснили в шоу на LTV Aizliegtais paņēmiens. Этот метод также использовался, например, в российской вакцине Sputnik V.
Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований, в беседе с Re:Check объяснил, что вакцина AstraZeneca - это вирус. Для его создания нужна клетка. "В такую клетку вводятся определенные вирусопродуцирующие материалы, включая генетические элементы вакцины Covid, а в пробирке, где растут клетки, все элементы объединяются таким образом, что в клетке вырастает этот вирус", - говорит Кловиньш. Затем вирус "собирают" и используют для вакцины.
Разработка вакцины AstraZeneca - не исключение
"Практически ни одно лекарство, которое мы используем сегодня, не было бы создано без исследований в клетках", - говорит Кловиньш. Этот метод помогает заменить эксперименты на животных, а также исследования с участием людей, "чтобы мы могли изучать его в пробирке, а не в каком-то живом организме". Большинство клеток, используемых в исследованиях, были получены в прошлом веке, затем размножены и использованы в науке, объясняет Кловиньш. С этической точки зрения самым важным было то, чтобы получение клетки никому не навредило. Таким образом, клетки чаще всего получают из уже прооперированных опухолей или других легально полученных тканей человека, в данном случае - из абортированного материала. Кловиньш добавляет, что AstraZeneca выбрала для вакцины стандартизированную клеточную культуру, которая была изучена миллионы раз.
Автор поста в Facebook также ссылается на видео священника Даугавпилсской Римско-католической церкви Сердца Иисуса Дмитрия Артемова, в котором он обсуждает заявление некоторых представителей церкви против вакцинации. Сам автор, однако, не просмотрел видео, в котором священник аналогичным образом объясняет формирование клеточных линий, заявляя, что используемые сейчас клетки являются копиями клеток, которые когда-то были удалены. Священник объясняет, что аборты произошли не из-за вакцин и, к сожалению, произошли бы в любом случае. В свою очередь, ученые в данном случае воспользовались возможностью.
Автор публикации в Facebook также пишет об указанных в декларации причинах не прививаться:
"В качестве основной причины упоминается наличие абортированных детских клеток в вакцинах".
Неправда, что вакцины содержат клетки абортированных детей. Хоть при разработке вакцин AstraZeneca и Оксфордского университета используются клеточные линии, первоначально полученные из эмбриональных клеток, перед использованием вакцины очищаются. Это также подчеркивает специалист ZAV Поплавска: "Сама вакцина не содержит никаких клеток, клеточных культур или клеточных линий, на которых эти вирусы были выращены или размножены. Итак, вакцины были очищены. С этой точки зрения поводов для беспокойства быть не должно".
Автор публикации на присланное Re:Check через Facebook письмо с вопросами не ответил.
Ранее вводившая в заблуждение или ложная информация о разработке вакцин и предполагаемом наличии эмбриональных стволовых клеток распространилась в других странах. Ложные заявления были опровергнуты такими СМИ, как Reuters, AP, Snopes, FactCheckNI, VoxUkraine.
Римско-католическая церковь выразила разные взгляды на вакцинацию против Covid-19. Однако в январе глава Римско-католической церкви Франциск призвал к вакцинации, заявив, что с этической точки зрения вакцинироваться следует всем. Он также сказал, что это этический долг, потому что от этого зависит здоровье и жизнь самого человека и других людей.
Также архиепископ Римско-католической церкви в Риге митрополит Збигнев Станкевич через своего секретаря, священника Айвара Личса, выразил Re:Check свою поддержку идеи вакцинации: "Архиепископ Збигнев Станкевич призывает в вопросе о вакцинации против Covid-19 послушать Папу Римского и Ватикан". В конце декабря Конференция латвийских епископов также объявила, что вакцина против Covid-19 "морально приемлема".