Петравича: Руководители центров социального ухода сами ответственны за соблюдение мер безопасности

По словам министр, Минблаг отвечает за качество социальных услуг, регулярно обновляет руководящие принципы эпидемиологической безопасности и информирует центры социального ухода о нововведениях, при этом ответственность за соблюдение мер безопасности несет каждый руководитель, а контролирует их соблюдение Инспекция здравоохранения.

"Мы делаем все возможное", - заявила политик.

Она напомнила, что по запросу Минблага для тестирования работников центров социального ухода можно будет использовать экспресс-тесты. Планируется создать систему, при которой каждый сотрудник учреждения социального ухода перед работой будет проходить экспресс-тест, который, хотя и не на 100% точен, может обеспечить дополнительную защиту от заражения клиентов Covid-19.