На должность госконтролера назначен руководитель КРОУ Роланд Ирклис

За его назначение проголосовали 53 депутата, против были 42. Ирклиса поддержали выдвинувшая его фракция "Для развития/За!", а также депутаты "Нового Единства", Национального объединения, "Согласия" и отдельные не входящие во фракции депутаты.

Как заявила в прениях депутат Инесе Икстена ("Для развития/За!"), Ирклис - профессионал высокого уровня, под руководством которого был успешно открыт рынок природного газа и стимулировалось развитие рынка электроэнергии.

Со своей стороны депутат Эдгар Таварс (Союз "зеленых" и крестьян) отметил, что его тревожит политический нейтралитет Ирклиса с учетом того, что он "в некотором роде" представляет партию премьера Кришьяниса Кариньша".

Новая консервативная партия выдвигала на голосование кандидатуру члена совета Госконтроля Илзе Гринхофы, а "KPV LV" - члена совета Госконтроля Эдгара Корчагина.