Начальник избирательного штаба Любови Соболь после задержания нашла в телефоне "жучок"

21 декабря Ольгу Ключникову задержали у дома предполагаемого сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева - вероятного участника отравления Алексея Навального. Вместе с ней задержали оператора YouTube-канала "Навальный Live" Акима Керимова. Они оба провели под арестом семь суток.

После освобождения из спецприемника Керимов не смог получить свой телефон, в то же время Ключниковой телефон вернули сразу.

"Это было странно. И поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили там прослушку", - сообщила Соболь.

Ольга Ключникова собирается подать в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.