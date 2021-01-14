Чт, 14.01.2021
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Начальник избирательного штаба Любови Соболь после задержания нашла в телефоне "жучок"

ФОТО: кадр из видеоролика

Начальник избирательного штаба Любови Соболь на выборах в Госдуму России Ольга Ключникова после административного ареста нашла в своем телефоне прослушивающее устройство. Об этом Соболь сообщила в видео, опубликованном в YouTube-канале "Навальный Live", пишет "Медуза".

21 декабря Ольгу Ключникову задержали у дома предполагаемого сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева - вероятного участника отравления Алексея Навального. Вместе с ней задержали оператора YouTube-канала "Навальный Live" Акима Керимова. Они оба провели под арестом семь суток.

После освобождения из спецприемника Керимов не смог получить свой телефон, в то же время Ключниковой телефон вернули сразу.

"Это было странно. И поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили там прослушку", - сообщила Соболь.

Ольга Ключникова собирается подать в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.

Видео: Прослушка в телефоне главы штаба Соболь

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