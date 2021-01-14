Чт, 14.01.2021
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Сейм рассмотрит поправки к Конституции о понятии семьи как союза мужчины и женщины

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Сейм передал на рассмотрение комиссиям подготовленные национальным объединением "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (NA) поправки к Конституции, которые предусматривают закрепление понятия семьи как союза мужчины и женщины.

За передачу поправок комиссиям проголосовали 47 депутатов, против были 25.

Депутат нацобъединения Янис Иесалниекс, поясняя поданные поправки, сослался на "общепринятую в обществе модель семьи".

"Нельзя игнорировать мнение большей части общества и вводить чужие обычаи и нравы", - сказал депутат.

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Со своей стороны депутат "Для развития/За!" Мария Голубева заявила, что предложенные VL-TB/LNNK поправки - это попытка разделить семьи на правильные и неправильные и призыв к дискриминации. Отнесение некоторых семей к низшему классу противоречит уважению к человеку и ценностям демократического государства, сказала депутат.

Как сообщалось, нацобъединение подало в Сейм законопроект о внесении изменений в статью 110-ю Конституции, которые конституционно закрепляют понятие семьи, состоящей из женщины и мужчины.

По мнению партии, понятие семьи необходимо более четко определить в основном законе государства. Такая необходимость возникла после постановления Конституционного суда от 12 ноября 2020 года, которое в понятие семьи также включает семьи однополых партнеров и возлагает на государство обязанность защищать и поддерживать их. Партия считает, что это "произвольное толкование понятия семьи, которое не соответствует воле законодателя, выраженной в действующей редакции статьи 110-й Конституции, а также пониманию латвийским обществом того, что такое семья".

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