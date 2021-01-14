Сейм рассмотрит поправки к Конституции о понятии семьи как союза мужчины и женщины

За передачу поправок комиссиям проголосовали 47 депутатов, против были 25.

Депутат нацобъединения Янис Иесалниекс, поясняя поданные поправки, сослался на "общепринятую в обществе модель семьи".

"Нельзя игнорировать мнение большей части общества и вводить чужие обычаи и нравы", - сказал депутат.

Со своей стороны депутат "Для развития/За!" Мария Голубева заявила, что предложенные VL-TB/LNNK поправки - это попытка разделить семьи на правильные и неправильные и призыв к дискриминации. Отнесение некоторых семей к низшему классу противоречит уважению к человеку и ценностям демократического государства, сказала депутат.

Как сообщалось, нацобъединение подало в Сейм законопроект о внесении изменений в статью 110-ю Конституции, которые конституционно закрепляют понятие семьи, состоящей из женщины и мужчины.