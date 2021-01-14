Сколько месяцев сохраняется иммунитет после заражения Covid-19? Отвечают эксперты

С июня служба проверила на антитела десятки тысяч медицинских работников.

Исследователи обнаружили, что в 83% случаев после заражения Covid-19 люди могут быть защищены от рецидива. Иммунитет длится около пяти месяцев.

С 18 июня по 24 ноября исследователи выявили 44 случая повторных заражений из 6614 человек, у которых были обнаружены антитела.

Однако первоначальные данные, полученные на следующем этапе исследования, предполагают, что некоторые люди с высоким уровнем вируса могут заразить других.

"Теперь мы знаем, что большинство людей, у которых был вирус и развились антитела, защищены от повторного заражения, но не полностью. Мы также знаем, как долго длится эта защита. Важно то, что люди в этот период все еще могут передавать вирус ", - сказала профессор Сюзанна Хопкинс, возглавляющая исследование.