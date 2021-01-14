Умер Борис Грачевский
В возрасте 71 года умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский, пишет "Дождь" со ссылкой на сообщение председателя общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина в Facebook.
В возрасте 71 года умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский, пишет "Дождь" со ссылкой на сообщение председателя общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина в Facebook.
Ранее сообщалось, что его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности).
СМИ сообщали, что причиной ухудшения самочувствия Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
31 декабря появилась новая информация. СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Жена Грачевского Екатерина опровергла эту информацию и сказала, что состояние ее супруга стабильное.
"Его состояние тяжелое, но стабильное, никаких ухудшений нет. Он в реанимации, получает кислородную поддержку. Но ему не стало хуже!" - объяснила она.
Ранее сама 35-летняя Екатерина уже переболела коронавирусом в легкой форме.