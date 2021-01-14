Умер Борис Грачевский

Ранее сообщалось, что его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности).

СМИ сообщали, что причиной ухудшения самочувствия Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. 100

31 декабря появилась новая информация. СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Жена Грачевского Екатерина опровергла эту информацию и сказала, что состояние ее супруга стабильное.

"Его состояние тяжелое, но стабильное, никаких ухудшений нет. Он в реанимации, получает кислородную поддержку. Но ему не стало хуже!" - объяснила она.