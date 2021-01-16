Супермодель в хиджабе Халима Аден: почему я ушла с подиума и не жалею об этом

"Только в первый год я смогла провести дома Ид аль-Фитр и Рамадан, а в следующие три года была в постоянных разъездах. Иногда приходилось перелетать из города в город каждый день. Этому не было ни конца, ни края", - говорит она.

Халима Аден наблюдает за показом коллекции одежды Шерри Хилл Getty Images

В сентябре 2019 года она снялась для обложки журнала King Kong с яркими красно-зелеными тенями для век и в многочисленных ювелирных украшениях, закрывавших подобно маске все лицо, кроме носа и рта.

"Стиль и мейкап выглядели кошмарно - как доведенная до гротеска мечта белого мужчины-фетишиста", - вспоминает Халима.

Кроме того, к своему ужасу и изумлению, через несколько страниц в том же номере она наткнулась на фотографию голого мужчины.

"Как они там в редакции могли подумать, что подобное вообще - помещать фото благочестивой женщины-мусульманки в хиджабе по соседству с мужиком в чем родила?" - возмущается бывшая модель.

Подобное шло категорически вразрез со всем тем, во что она верит.

"Работающие с журналом художники, фотографы и авторы самовыражаются способами, которые могут казаться привлекательными одним и провокационными другим, однако все производимые им работы выполняются с неизменным уважением к объектам съемки и моделям. Прискорбно, что Халима ныне сожалеет о сотрудничестве с нами, но те фотографии в номере, которые ей лично не понравились, никак не соотносились с материалом о ней самой", - ответила Би-би-си редакция King Kong.

По словам Халимы, замечая на стойках в аэропортах журналы со своими фото на обложках, она порой с трудом узнавала себя.

"Я не испытывала ни удовольствия, ни воодушевления, потому что на этих фотографиях я не видела себя саму - ту, какая я есть. Вы можете себе представить, как сильно это бьет по психическому состоянию? Когда ты по идее должна испытывать радость и благодарность судьбе, поскольку вот - это же я, моя фотография на обложке! - но я никак не соотносила себя с этим".

"Моя карьера, казалось, была на пике, но я чувствовала себя несчастной".

Халима Аден Alamy

Все это накладывалось на другие проблемы - то, что ее религиозные установки и правила относительно ношения хиджаба оказались натянуты до предела, и то, как индустрия обращалась с другими моделями-мусульманками.

Пандемия коронавируса позволила ее сделать паузу и посмотреть на всё происходящее в ее жизни немного со стороны.

Прекращение модных показов и съемок вернуло Халиму домой в Сент-Клауд, к матери, с которой она сохраняла невероятную эмоциональную близость. Девушка выпала из текучки и задумалась о себе и своем будущем.