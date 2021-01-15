В Туркменистане женщинам отказываются выдавать водительские права
В Туркменистане женщинам часто отказывают выдавать водительские права без причин или отказывают в продлении действующих, сообщают The Insider.
В Туркменистане женщинам часто отказывают выдавать водительские права без причин или отказывают в продлении действующих, сообщают The Insider.
О дискриминации в отношении женщин сообщают местные СМИ Turkmen.news со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
Как сообщает издание, женщина может получить водительские права в стране только в том случае, если она работает в посольстве или если у члена ее семьи есть особые потребности.
Власти Туркменистана не предоставили официального объяснения, почему у женщин-водителей столько препятствий при получении прав.
Продлевать срок водительских прав женщинам без причины отказывают с 2018 года. В знак протеста против дискриминации в сентябре прошлого года женщины устроили акцию протеста возле главного здания ГАИ в Ашхабаде. По окончании кампании всем ее участницам пришлось явиться в полицию, где им угрожали серьезными неприятностями.