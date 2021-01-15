В Туркменистане женщинам отказываются выдавать водительские права

О дискриминации в отношении женщин сообщают местные СМИ Turkmen.news со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Как сообщает издание, женщина может получить водительские права в стране только в том случае, если она работает в посольстве или если у члена ее семьи есть особые потребности.

Власти Туркменистана не предоставили официального объяснения, почему у женщин-водителей столько препятствий при получении прав.

