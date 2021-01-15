Во Франции начали расследование против Николя Саркози. В деле фигурирует Россия

Тем самым, как отмечает издание, в прокуратуре подтвердили информацию Mediapart - СМИ, ранее утверждавшего, что прокуратура проводит расследование из-за договора о предоставлении консультационных услуг - его в 2019-м году Саркози заключил с российской страховой группой "РЕСО-Гарантия". Сумма контракта, как сообщает издание, составила три миллиона евро.

Также во Франции расследуют дело о возможном финансировании режимом Муаммара Каддафи избирательной кампании Саркози в 2007 году. В рамках дела Саркози обвиняется в нелегальном финансировании избирательной кампании, пассивной коррупции, сокрытии государственных средств Ливии, а также создании преступной группировки. Саркози обвинения отрицает. 1 марта суд во Франции вынесет приговор по делу о коррупции. Николя Саркози грозит до четырех лет тюремного заключения.