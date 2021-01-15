Руководство муниципальной полиции Огре признало собственное нарушение. Они заплатят штраф

В программе TV3 Bez Tabu было показано, как начальник полиции самоуправления Огрского края Угис Улманис и его заместитель Эрик Дичс в нарушение установленных в стране ограничительных мер по Covid-19 обедают за столиками в кафе Rush cafe в Огре. Вместе с ними в кафе обедали и другие люди.

Улманис сообщил, что вчера, 14 января, он и его заместитель Дичс были оштрафованы за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности.

Должностные лица признали ошибки в своих действиях, сожалели о сложившейся ситуации и принесли извинения общественности за свои действия.

Председатель Огрской городской думы совета Огре Эгил Хелманис вчера заявил о нарушении правил безопасности и пообещал провести соответствующую проверку. По его словам, каждый может ошибаться, но всегда должен нести ответственность за свои действия.