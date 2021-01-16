Сб, 16.01.2021
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Норвегия предупредила об опасности вакцинации от коронавируса для людей старше 80 лет

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Вакцинация от коронавируса может оказаться слишком опасной для очень старых и неизлечимо больных людей. Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на Bloomberg и на заявление Норвежского медицинского агентства.

Bloomberg ссылается на заявление Норвежского медицинского агентства, которое сообщило о 23 умерших пожилого возраста с хроническими заболеваниями, привившихся от коронавируса.

Пресс-служба агентства сообщила, что производители используемой в стране вакцины Pfizer и BioNTec не включали в свои исследования людей с острыми и нестабильными заболеваниями, но в них участвовали несколько человек старше 85 лет.

На данный момент тщательно изучаются все случаи смерти.

В результате Норвежский институт общественного здравоохранения обновил руководство по вакцинации от коронавируса, добавив более подробные рекомендации по использованию препарата для пожилых людей, пишет "Дождь".

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