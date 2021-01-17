Руководитель "Скорой" сравнила происходящее с новеллой "В тени смерти". Это грустно

В одном из своих постов в микроблоге Twitter руководитель службы написала: "В школьные годы новела "В тени смерти" мне казалась преувеличением... Мы все вместе все больше становимся похожи на людей на льдине, которые во время драмы еще успевают поругаться и подраться. Это не говорит о нас лестно. Это грустно".

Я бы с удовольствием не читала бы всего того, что там происходит и из-за каких тем люди заводятся и с агрессией кидаются друг на друга. Вокруг умирают люди, у нас проблемы, а мы спорим о рыбах… Я не знаю, меня действительно смущает то, что мы в таких пузырях, может быть, я вижу это более эмоционально, и я это понимаю, что для многих жизнь изменилась с точки зрения посещения магазинов, школы, доходов, но действительно ли нам нужно создавать так много негаций по любым вопросам, не имеющим отношения к данному конкретному кризису. Это очень, очень печально, если мы не можем взяться за руки, чтобы на самом деле спасти самих себя, это то, что равняет с землей", - в сюжете Priekšpostenis ("Форпост") в рамках TV3 Ziņas отметила Ципуле.