Вс, 17.01.2021
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Алексей Навальный о немцах
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Умер популярный банкир и миллиардер - барон Бенджамин де Ротшильд

ФОТО: Скриншот с Twitter

В Швейцарии в возрасте 57 лет умер французский банкир, барон Бенджамин де Ротшильд, пишут французские СМИ со ссылкой на заявление семьи.

"Ариана де Ротшильд [супруга барона] и ее дочери с грустью сообщают о смерти Бенджамина де Ротшильда после сердечного приступа в семейном доме Преньи днем 15 января 2021 года", - написано в заявлении.

Похороны состоятся в ближайшие дни и пройдут в семейном кругу.

Издание Le Parisien отмечает, что стоимость активов группы составляет около 173 миллиардов швейцарских франков  (160 миллиардов евро).

Бенджамин де Ротшильд - сын Эдмонда и Надин де Ротшильд, членов французской ветви династии Ротшильдов. В 1953 году Эдмонд Ротшильд основал Edmond de Rothschild Group, которая специализируется на управлении на частных банковских услугах и и управлении активами. В 1997 года после его смерти руководство компанией перешло к Бенджамину. 

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