Умер популярный банкир и миллиардер - барон Бенджамин де Ротшильд
В Швейцарии в возрасте 57 лет умер французский банкир, барон Бенджамин де Ротшильд, пишут французские СМИ со ссылкой на заявление семьи.
В Швейцарии в возрасте 57 лет умер французский банкир, барон Бенджамин де Ротшильд, пишут французские СМИ со ссылкой на заявление семьи.
"Ариана де Ротшильд [супруга барона] и ее дочери с грустью сообщают о смерти Бенджамина де Ротшильда после сердечного приступа в семейном доме Преньи днем 15 января 2021 года", - написано в заявлении.
Le Baron Benjamin de Rothschild est décédé à l’âge de 57 ans— Le Parisien (@le_Parisien) January 16, 2021
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Похороны состоятся в ближайшие дни и пройдут в семейном кругу.
Издание Le Parisien отмечает, что стоимость активов группы составляет около 173 миллиардов швейцарских франков (160 миллиардов евро).
Бенджамин де Ротшильд - сын Эдмонда и Надин де Ротшильд, членов французской ветви династии Ротшильдов. В 1953 году Эдмонд Ротшильд основал Edmond de Rothschild Group, которая специализируется на управлении на частных банковских услугах и и управлении активами. В 1997 года после его смерти руководство компанией перешло к Бенджамину.