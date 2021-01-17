Умер популярный банкир и миллиардер - барон Бенджамин де Ротшильд

"Ариана де Ротшильд [супруга барона] и ее дочери с грустью сообщают о смерти Бенджамина де Ротшильда после сердечного приступа в семейном доме Преньи днем 15 января 2021 года", - написано в заявлении.

Бенджамин де Ротшильд - сын Эдмонда и Надин де Ротшильд, членов французской ветви династии Ротшильдов. В 1953 году Эдмонд Ротшильд основал Edmond de Rothschild Group, которая специализируется на управлении на частных банковских услугах и и управлении активами. В 1997 года после его смерти руководство компанией перешло к Бенджамину.