Советская загадка: почему в СССР телевизоры производили, а пульты - нет

Пульт дистанционного управления был придуман гораздо раньше, чем сам телевизор - первым человеком, получившим патент на такое устройство, был легендарный изобретатель Никола Тесла еще в 1898 году. Надо сказать, что в то время это был пульт управления для моторной лодки, но тот же принцип был использован при разработке телевизионного пульта.

Фактически первый пульт от телевизора появился на Западе в середине прошлого века - в 1950 году. В то время это устройство называлось Lazy Bones и производилось брендом Zenith Electronics. Первый пульт от телевизора был подключен к самому телевизору с помощью кабеля, и в то время это считалось революционным изобретением.

Телевизионный рульт Flashmatic ФОТО: Wikimedia Commons

В 1955 году появился первый пульт дистанционного управления, похожий на современную модель - пульт воздействовал световым лучом на одну из четырех фотоэлектрических ячеек телевизора, таким образом переключая каналы, включая и выключая телевизор или регулируя звук. Этот пульт назвали Flashmatic и визуально он напоминал фонарик или забавный игрушечный пистолет. Тогда производство пультов дистанционного управления развивалось медленно, а в Советском Союзе такое устройство появилось гораздо позже, и даже после этого в большинстве домашних хозяйств пульта дистанционного управления не было.

ФОТО: Wikimedia Commons

Первый пульт для телевизора в Советском Союзе появился в 1970-х годах, но, как и его сородичи, был подключен к телевизору с помощью пятиметрового кабеля. Лишь в 1980-х годах в Союзе началось массовое производство телевизионных пультов. Почему до этого пультов в СССР, можно сказать, не существовало?